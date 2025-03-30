Принизили, зарахувавши Козловського в бригаду НГУ: Кондратюк розповів про ганьбу зі співаком

Командир 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" Петро Кузик під час телефонної розмови з продюсером Ігорем Кондратюком зізнався, що призначення до лав НГУ співака Віталія Козловського стало для нього ганьбою.

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Про це представник шоу-бізнесу та телеведучий розповів в інтерв’ю журналістці Янині Соколовій.

Ігор Кондратюк розповідає про відносини з Віталієм Козловським з 00:42:43 по 00:45:44

"Мені дзвонив Петро Кузик", — розповів Ігор Кондратюк, зазначивши, що під час бесіди гвардієць сказав, що його принизили, зарахувавши в бригаду Козловського.

Віталій Козловський деякий час служив у бригаді "Рубіж" Національної гвардії України. Петро Кузик очолює 3-й батальйон оперативного призначення "Свобода", який входить до бригади "Рубіж".

Петро Кузик

Також, зазначив продюсер, Козловський досі винен йому гроші за порушення авторських прав. Продюсер, який опікувався співаком з 2004 по 2012 роки, виграв суд у Віталія Козловського. Останній сплачував йому заборговане, поки проходив службу у Національній гвардії.

"Він досить давно вже не служить… Він платив, коли він служив", — зазначив продюсер, додавши, що його експідопічний винен йому кошти по судах, оскільки чомусь вирішив користуватися не своїм.

Нагадаємо, у червні 2023 року Віталія Козловського мобілізували до лав ЗСУ. Пізніше співак заявив, що Ігор Кондратюк забирає всю його офіційну зарплату в ЗСУ. Тоді Кондратюк заперечив звинувачення у свій бік і заявив, що кошти знімає виконавча служба, а не він особисто. Зʼясувалося, що з зарплати Віталія Козловського в Нацгвардії вираховували 20%. Через деякий час Віталій Козловський запропонував "мирну угоду" для свого експродюсера, але отримав відмову. Кондратюк заявив, що вирішив усі питання з ним у судовій площині.

Станом на жовтень 2024 року Віталій Козловський проходив службу у складі 22 окремої механізованої бригади.