Люди вылезали на столбы: в Черновцах провели легендарное шоу "Караоке на майдане" с Кондратюком (видео)

Сотни людей собрались на Соборной площади Черновцов, где состоялся благотворительный выпуск легендарного шоу "Караоке на майдане". Здесь выбирали лучшего певца, пели украинские хиты и собирали средства для Вооруженных сил Украины.

Related video

17 августа Черновцы превратились в музыкальную площадку: в центре города состоялось культовое шоу с ведущим Игорем Кондратюком. Атмосфера праздника охватила сотни жителей и гостей, которые заполонили Соборную площадь. Толпа была настолько большой, что люди даже залезали на столбы, чтобы увидеть выступления участников, пишет "Молодой буковинец".

"Караоке на площади" в центре города

Событие объединило сразу несколько форматов: как в Черновцах выбирали лучшего певца, так и проводили благотворительную ярмарку. Для детей подготовили развлечения, а в "милитари-зоне" демонстрировали возможности FPV-дронов.

Выступления и воспоминания от Игоря Кондратюка

На импровизированную сцену вышел Игорь Кондратюк и поделился историей, которая случилась с ним более 15 лет назад. Он вспомнил, как одна женщина из Черновцов подчеркнула, что именно Буковина дала Украине настоящих артистов — среди них Иво Бобул, Лилия Сандулеса, Дмитрий Гнатюк и Назарий Яремчук.

Действо началось с легендарной "Червоной руты". После этого отобранные участники исполняли известные украинские песни, соревнуясь за победу в "Караоке на майдане".

Благотворительная цель

Мероприятие имело благотворительную составляющую. После выступлений состоялся аукцион, а все собранные средства передадут в поддержку 46-й аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

"Караоке на Майдане" вернулось, но не на экраны. Фокус разобрался, что происходит, и ждать ли новых выпусков легендарной музыкальной игры на телеэкранах.

Кондратюк объяснил, почему не афишировал службу сына в ВСУ.

Кроме того, украинский продюсер резко высказался о решении Андрея Данилко продолжить выступать на русском в Украине, несмотря на общественный резонанс.