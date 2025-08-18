Наталя Могилевська засвітила обличчя меншої доньки: що відомо про її дітей (фото)

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як проводить час зі своєю меншою донькою Софією. Дівчинка каталася на велосипеді в супроводі зіркової мами.

Знаменитість пильно приховує своїх дітей, 13-річну Мішель та 5-річну Софію, від уваги публіки. Втім, напередодні Могилевська засвітила обличчя молодшої дитини в Instagram.

Співачка вийшла на ранкову прогулянку з маленькою Софією, яка, судячи з усього, любить активний відпочинок. На відео видно, як дівчинка, вбрана в рожевий костюмчик, катається на велосипеді та повертається обличчям до мами.

"А як почався ваш ранок сьогодні?" — запитала Могилевська.

Наталя Могилевська показала меншу доньку Фото: nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська стала мамою

У перший тиждень повномасштабної війни співачка зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, вони не думали довго, а рішення було ухвалене лише за одну хвилину.

Про поповнення в родині Могилевської стало відомо в новорічну ніч 2024. Вона повідомила про це під час концерту "Вечірнього кварталу".

Наталя Могилевська з доньками Фото: nataliya_mogilevskaya

