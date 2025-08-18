Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Наталья Могилевская засветила лицо младшей дочери: что известно о ее детях (фото)

Наталья Могилевская показала младшую дочь Софию, которая была в возрасте до трех лет
Наталья Могилевская | Фото: nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как проводит время со своей младшей дочкой Софией. Девочка каталась на велосипеде в сопровождении звездной мамы.

Related video

Знаменитость пристально скрывает своих детей, 13-летнюю Мишель и 5-летнюю Софию, от внимания публики. Впрочем, накануне Могилевская засветила лицо младшего ребенка в Instagram.

Певица вышла на утреннюю прогулку с маленькой Софией, которая, судя по всему, любит активный отдых. На видео видно, как девочка, одетая в розовый костюмчик, катается на велосипеде и поворачивается лицом к маме.

"А как началось ваше утро сегодня?" — спросила Могилевская.

дочь Могилевской
Наталья Могилевская показала младшую дочь
Фото: nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская стала мамой

В первую неделю полномасштабной войны певица встретила любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам знаменитости, они не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

О пополнении в семье Могилевской стало известно в новогоднюю ночь 2024 года. Она сообщила об этом во время концерта "Вечернего квартала".

Наталья Могилевская с дочерьми
Наталья Могилевская с дочерьми
Фото: nataliya_mogilevskaya

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица показала подарок от любимого на День святого Валентина.