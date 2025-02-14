Наталья Могилевская показала подарок от возлюбленного на День святого Валентина 2025 (фото)

Наталья Могилевская и ее избранник Валентин воспитывают двух дочерей. Пара познакомилась в начале большой войны.

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Украинская певица Наталья Могилевская показала подарок от возлюбленного на День святого Валентина 2025. Праздничными снимками звезда сцены поделилась в Instagram.

"Всем влюбленным нежного и теплого утра…" — написала Могилевская.

На снимках знаменитость позирует в стильном образе и держит в руках большой букет цветов, широко улыбаясь на камеру. Могилевская обула замшевые туфли и надела красное платье.

Наталья Могилевская

"Когда есть мужчина рядом женщина расцветает", "Сейчас как никогда хороша, потому что такая счастливая", "Приятно видеть счастливую женщину", — отреагировали на праздничные фото подписчики Могилевской.

Судя по локации поста, певица сейчас находится в Киеве.

Что известно о муже Натальи Могилевской

Артистка не показывает своего избранника в соцсетях. Впрочем, известно, что его зовут Валентин. Пара познакомилась в начале полномасштабной войны и почти сразу усыновила двух дочерей-сестер — Мишель и Софию. Лица девочек знаменитость не показывает публике, чтобы сохранить их приватность.

"Знаете, сколько мы думали, чтобы усыновить ребенка? Одну минуту!" — рассказывала артистка.

Наталья Могилевская с дочерьми Фото: nataliya_mogilevskaya

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали романтическое фото в честь Дня святого Валентина 2025.

Также Фокус писал о новости от Мадонны на День влюбленных.