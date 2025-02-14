Наталія Могилевська показала подарунок від коханого на День святого Валентина 2025 (фото)

Наталія Могилевська та її обранець Валентин виховують двох доньок. Пара познайомилася на початку великої війни.

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Українська співачка Наталія Могилевська показала подарунок від коханого на День святого Валентина 2025. Святковими знімками зірка сцени поділилася в Instagram.

"Всім закоханим ніжного і теплого ранку…" — написала Могилевська.

На знімках знаменитість позує в стильному образі та тримає в руках великий букет квітів, широко посміхаючись на камеру. Могилевська взула замшеві туфлі та одягнула червону сукню.

Наталія Могилевська

"Коли є чоловік поруч жінка розквітає", "Зараз як ніколи гарна, бо така щаслива", "Приємно бачити щасливу жінку", — відреагували на святкові фото підписники Могилевської.

Судячи з локації поста, співачка наразі перебуває в Києві.

Що відомо про чоловіка Наталії Могилевської

Артистка не показує свого обранця в соцмережах. Втім, відомо, що його звуть Валентин. Пара познайомилася на початку повномасштабної війни і майже одразу всиновила двох доньок-сестер — Мішель та Софію. Обличчя дівчаток знаменитість не показує публіці, аби зберегти їхню приватність.

"Знаєте, скільки ми думали, щоб всиновити дитину? Одну хвилину!" — розповідала артистка.

Наталія Могилевська з доньками Фото: nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям показали романтичне фото на честь Дня святого Валентина 2025.

Також Фокус писав про новину від Мадонни на День закоханих.