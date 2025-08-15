"Правда?": Шоптенко прокомментировала конфликт с Могилевской и раскрыла диагноз сына

Украинская хореограф Алена Шоптенко прокомментировала слухи о своем конфликте с Натальей Могилевской, которую она обошла в "Танцах со звездами" почти 20 лет назад. К тому же, танцовщица раскрыла диагноз своего сына Алексея.

Слава Демин напомнил хореографу, что у нее в свое время был конфликт с Натальей Могилевской. "Правда?" — спросила Алена, добавив, что не помнит этого.

Конфликт с Могилевской

Демин сказал, что певица даже не хотела комментировать появление Шоптенко на одной из программ в 2021 году.

"Правда? Я не знала этого. Может, я забыла. Скорее всего это больше касалось не меня, а нашей пары на "Танцах со звездами" с Владимиром. Я тогда это связала с тем, с тем ее поражением, но никаким образом со мной лично. Мы потом сто раз после этого общались и все было в порядке", — говорит танцовщица.

Наталья Могилевская Фото: nataliya_mogilevskaya

Почему Шоптенко не возвращает сына в Украину

Победительница "Танцев со звездами", которая живет в Австрии, объяснила решение оставить ребенка за границей заботой о физическом и психологическом состоянии.

"Я уехала из-за сына. Меня переключило в моменте, когда 25 февраля 2022 года я укладывала его на дневной сон. Ему было 3 года. И такой был мощный взрыв, что дом ходуном ходил", — вспомнила Шоптенко.

Тогда сын знаменитости проснулся и спросил ее: "Мама, это что, бомба?"

Алена Шоптенко с сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Ребенок, который не понимал вообще, что такое война. И тогда я поняла, что не хочу, чтобы мой ребенок это знал", — сказала Елена.

Впоследствии Алексею в Австрии определили "расстройство эмоций и поведения": ситуация связана с разницей менталитетов.

Шоптенко отметила, что там образовательная система построена так, чтобы все дети были примерно одинаковыми по поведению. Энергичность и яркий темперамент там часто воспринимают как поведение, которое требует коррекции и надзора.

Елена даже обратилась в университет Фрейда. Тестирование показало высокий уровень интеллекта сына звезды, любовь к математике, хорошую память и способность быстро осваивать новые знания.

