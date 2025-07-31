Участница "Танцев со звездами" Шоптенко объяснила, почему удалила все номера с Зеленским (видео)

Украинский хореограф Алена Шоптенко вспомнила, как выступала с Владимиром Зеленским на "Танцах со звездами". Тогда дуэт одержал победу, обойдя Влада Яму и Наталью Могилевскую.

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Алена Шоптенко рассказала о танцах с Зеленским

Журналистка отметила, что в портфолио Шоптенко есть ее выступления в "Танцах со звездами", однако самого президента на видео не видно.

"Это для меня, пожалуй, есть элемент уважения. Мне как-то было всегда неудобно, когда мне говорили, что я танцевала с президентом. Во-первых, господин Владимир не был президентом на тот момент. Это был человек, который имел свою компанию. Так нельзя просто сравнивать. Это было 20 лет назад", — подчеркнула знаменитость.

Елена добавила, что проделанная годами работа после "Танцев со звездами" вроде бы нивелировалась, ведь теперь о Шоптенко вспоминают сначала как о той, которая танцевала с президентом.

"Я скажу даже честно. Это мне помогло в том числе для того, чтобы разговаривать открыто с правительственными структурами в Австрии. Я пришла как известный украинский хореограф, к которой есть доверие, которая является профессионалом", — призналась она.

В частности, Шоптенко рассказала, что после финала проекта они с президентом еще вроде бы танцевали на публике, а после окончания шоу поддерживали связь.

Подарок от Зеленского

"Владимир сделал мне тогда очень большой подарок. Он тогда помог мне с партнером поехать на чемпионат мира по спортивно-бальным танцам. Они тогда с Еленой сделали нам такой подарок. Финансово. Я всегда чувствовала такую благодарность. Очень большую благодарность", — призналась Шоптенко.

Зеленский на "Танцах со звездами"

В 2006 году Алена Шоптенко и Владимир Зеленский одержали победу в первом сезоне "Танцев со звездами". Они обошли пару Натальи Могилевской и Влада Ямы, а также Виталия Козловского и Ксении Горб.

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алена Шоптенко призналась, что в ее семье оба родителя услышали страшный диагноз.

Танцовщица рассказала, что хоть ее сыну только 6 лет, она прямо ему рассказывает о войне в Украине.

Кроме того, Шоптенко призналась, что, несмотря на развод, поддерживает отношения с Дикусаром, который воюет.