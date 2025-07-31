Учасниця "Танців з зірками" Шоптенко пояснила, чому видалила всі номери із Зеленським (відео)

Українська хореографка Олена Шоптенко пригадала, як виступала з Володимиром Зеленським на "Танцях з зірками". Тоді дует здобув перемогу, обійшовши Влада Яму та Наталю Могилевську.

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Олена Шоптенко розповіла про танці із Зеленським

Журналістка зауважила, що в портфоліо Шоптенко є її виступити в "Танцях з зірками", проте самого президента на відео не видно.

"Це для мене, мабуть, є елемент поваги. Мені якось було завжди незручно, коли мені говорили, що я танцювала з президентом. По-перше, пан Володимир не був президентом на той момент. Це була людина, яка мала свою компанію. Так не можна просто порівнювати. Це було 20 років тому", — наголосила знаменитість.

Олена додала, що пророблена роками робота після "Танців зі зірками" начебто знівелювалася, адже тепер про Шоптенко згадують спершу як про ту, яка танцювала з президентом.

"Я скажу навіть чесно. Це мені допомогло в тому числі для того, щоб розмовляти відкрито з урядовими структурами в Австрії. Я прийшла як відомий український хореограф, до якої є довіра, яка є професіоналом", — зізналася вона.

Зокрема, Шоптенко розповіла, що після фіналу проєкту вони з президентом ще начебто танцювали на публіці, а після закінчення шоу підтримували звʼязок.

Подарунок від Зеленського

"Володимир зробив мені тоді дуже великий подарунок. Він тоді допоміг мені з партнером поїхати на чемпіонат світу зі спортивно-бальних танців. Вони тоді з Оленою зробили нам такий подарунок. Фінансово. Я завжди відчувала таку вдячність. Дуже велику вдячність", — зізналася Шоптенко.

Зеленський на "Танцях з зірками"

У 2006 році Олена Шоптенко та Володимир Зеленський здобули перемогу в першому сезоні "Танців з зірками". Вони обійшли пару Наталі Могилевської та Влада Ями, а також Віталія Козловського та Ксенії Горб.

Володимир Зеленський та Олена Шоптенко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Шоптенко зізналася, що в її родині обоє батьків почули страшний діагноз.

Танцівниця розповіла, що хоч її сину тільки 6 років, вона прямо йому розповідає про війну в Україні.

Крім того, Шоптенко зізналася, що, попри розлучення, підтримує стосунки з Дікусаром, який воює.