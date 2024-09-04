"Він на своєму місці": Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує стосунки з Дмитром Дікусаром

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар чотири роки були у стосунках. Танцівниця зізналася, що попри розлучення підтримує стосунки з Дікусаром, який воює на фронті.

Related video

36-річна українська танцівниця Олена Шоптенко, яка наразі разом з сином проживає у австрійському Відні зізналася, чи підтримує стосунки зі своїм колишнім чоловіком, танцівником Дмитром Дікусаром, який нині служить на фронті. Подробицями хореографиня поділилася в інтерв’ю виданню OBOZ.UA.

Зокрема, відомо, що Олена та Дмитро були в стосунках в 2012 році. Вже через рік пара офіційно зареєструвала відносини. Однак сімейне життя хореографів протривало недовго. Через три роки Олена та Дмитро подали на розлучення.

Як виявилося, попри розставання, пара підтримує зв’язок, особливо зараз, коли Дмитро служить на фронті.

За словами Олени Шоптенко, вона періодично пише Дмитру, щоб дізнатися, як його справи і чи з ним все добре. Він також інколи цікавиться життям своєї колишньої дружини.

Однак, все ж у спілкуванні Дмитро не надто відвертий з Оленою. За її словами, переважно подробиці про Дікусара вона чує від його друга, з яким Олена теж підтримує стосунки.

"Дай Боже, щоб у Дмитра все було добре. Знаєте, я не здивована, що він пішов добровольцем на фронт. У нього завжди було загострене відчуття справедливості. Я думаю, що він зараз абсолютно на своєму місці", — прокоментувала рішення танцівника Олена Шоптенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хореограф Олена Шоптенко перенесла складну операцію.

Крім цього, Фокус писав, що хореограф Дмитро Дікусар показав як проходить його життя на фронті.