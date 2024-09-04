"Он на своем месте": Алена Шоптенко призналась, поддерживает ли отношения с Дмитрием Дикусаром

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар четыре года были в отношениях. Танцовщица призналась, что несмотря на развод поддерживает отношения с Дикусаром, который воюет на фронте.

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36-летняя украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая сейчас вместе с сыном проживает в австрийской Вене призналась, поддерживает ли отношения со своим бывшим мужем, танцовщиком Дмитрием Дикусаром, который сейчас служит на фронте. Подробностями хореограф поделилась в интервью изданию OBOZ.UA.

В частности, известно, что Елена и Дмитрий были в отношениях в 2012 году. Уже через год пара официально зарегистрировала отношения. Однако семейная жизнь хореографов продлилась недолго. Через три года Елена и Дмитрий подали на развод.

Как оказалось, несмотря на расставание, пара поддерживает связь, особенно сейчас, когда Дмитрий служит на фронте.

По словам Алены Шоптенко, она периодически пишет Дмитрию, чтобы узнать, как его дела и все ли с ним хорошо. Он также иногда интересуется жизнью своей бывшей жены.

Однако, все же в общении Дмитрий не слишком откровенен с Еленой. По ее словам, преимущественно подробности о Дикусаре она слышит от его друга, с которым Елена тоже поддерживает отношения.

"Дай Бог, чтобы у Дмитрия все было хорошо. Знаете, я не удивлена, что он пошел добровольцем на фронт. У него всегда было обостренное чувство справедливости. Я думаю, что он сейчас абсолютно на своем месте", — прокомментировала решение танцовщика Алена Шоптенко.

Напомним, ранее мы писали, что хореограф Алена Шоптенко перенесла сложную операцию.

Кроме этого, Фокус писал, что хореограф Дмитрий Дикусар показал как проходит его жизнь на фронте.