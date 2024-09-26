"Я в зоні ризику": Олена Шоптенко розповіла про тяжку хворобу, яку виявили у її батьків

Олена Шоптенко розповіла, що у її родині обоє батьків почули страшний діагноз рак. Хвороба вже забрала життя мами танцівниці. Її батько нині бореться з недугом.

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36-річна українська танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко розповіла, як стежить за своїм здоров’ям. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Так, у розмові Олена Шоптенко розповіла, що у її сім’ї двічі звучало страшне слово "онкологія". Цей діагноз встановили її мамі, а згодом і батькові. Мама хореографині померла у 2020 році через лімфому. Відомо, що жінка працювала лікаркою-невропатологом в Олександрівській клінічній лікарні.

Батькові танцівниці сьогодні 70 років. Він живе в Україні і не хоче виїжджати до Олени за кордон.

Саме тому, маючи такий сімейний анамнез, Олена пильно слідкує за своїм здоров’ям.

"Окрім профілактичних обстежень, знаючи, що я в зоні ризику, я також займаюся і своїм ментальним здоровʼям", — пояснила Шоптенко.

Вона наголосила, що в разі потреби звертається до свого ментально тренера, але також користується тими тілесними інструментами, якими володіє сама. Як терапію Шоптенко використовує танець.

Більше читайте в інтерв'ю Олени Шоптенко для видання Фокус, в якому вона розповіла про навчання сина за кордоном, стосунки з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром, який на фронті, та думки про повернення в Україну.