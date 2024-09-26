"Я в зоне риска": Алена Шоптенко рассказала о тяжелой болезни, которую обнаружили у ее родителей

Алена Шоптенко рассказала, что в ее семье оба родителя услышали страшный диагноз рак. Болезнь уже унесла жизнь мамы танцовщицы. Ее отец сейчас борется с недугом.

Related video

36-летняя украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала, как следит за своим здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, в разговоре Елена Шоптенко рассказала, что в ее семье дважды звучало страшное слово "онкология". Этот диагноз установили ее маме, а впоследствии и отцу. Мама хореографа умерла в 2020 году, из-за лимфомы. Известно, что женщина работала врачом-невропатологом в Александровской клинической больнице.

Отцу танцовщицы сегодня 70 лет. Он живет в Украине и не хочет выезжать к Елене за границу.

Именно поэтому имея такой семейный анамнез Елена пристально следит за своим здоровьем.

"Кроме профилактических обследований, зная, что я в зоне риска, я также занимаюсь и своим ментальным здоровьем", — пояснила Шоптенко.

Она отметила, что при необходимости обращается к своему ментально тренеру, но также пользуется теми телесными инструментами, которыми владеет сама. В качестве терапии Шоптенко использует танец.

Больше читайте в интервью Елены Шоптенко для издания Фокус в котором она рассказала об обучении сына за рубежом, отношениях с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром, который на фронте и мысли о возвращении в Украину.