О жизни в Австрии, здоровье сына и отношениях с Дикусаром: Елена Шоптенко в интервью Фокусу

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко рассказала Фокусу, как живет на две страны, что рассказывает сыну о войне на родине и планирует ли возвращаться из Австрии.

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Хореограф Елена Шоптенко в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала о проекте танцевальной терапии, жизни в Вене, увлечениях сына и его детстве за границей. Кроме этого Шоптенко рассказала, что ее сын говорит о войне в Украине и почему пока она не готова возвращаться на родную землю.

Чем сегодня живет и занимается Елена Шоптенко?

Сегодня я изучаю одну из самых глубоких сторон танца — танцевальную терапию. Развиваю свой Hush Dance Therapy и каждый раз утверждаюсь в том, что если бы танец был неотъемлемой частью каждого дня человека, то все были бы намного счастливее. Я помогаю своими знаниями и навыками избавиться от стресса, высвободить накопленные эмоции и достичь качественно иного ментального состояния через движение. Я воспитываю сына с пониманием своих корней и гордостью за свое происхождение, прививая ему ценности свободы и развития. Я живу своей жизнью, реализуя свои планы и помогая тем, кто в этом нуждается.

Ни для кого не секрет, что еще в начале полномасштабного вторжения вы выехали вместе с сыном в Австрию. Где сейчас живете с сыном? Планируете ли возвращаться в Украину и когда?

Это такой же вопрос, как и "когда закончится война?". Все этого очень хотят, но четкого ответа, к сожалению, нет. Мы сейчас живем с сыном в Вене. Алексей не теряет понимания, где его Родина, общается на украинском, он здоров, в безопасности, хорошо развивается — и это самое главное.

Елена Шоптенко Фото: Пресслужба

Расскажите больше о проектах над которыми вы сегодня работаете в Австрии и отдельно, то над чем сегодня вы работаете здесь в Украине?

Как я уже говорила выше, сейчас одно из моих направлений — это Hush! Dance Therapy, моя авторская методика восстановления через танец, которую я имплементирую в Украине, и очень хотела бы распространять по миру. А также проекты культурной дипломатии, которые я создавала в Вене с самого начала войны — флешмобы и постановки, призванные распространять украинскую культуру и напоминать, что война все еще продолжается в нашей стране.

В это же время я работаю над тем, чтобы привезти в Европу танцевальный спектакль на основе фолка, созданный предварительно в Украине. Я верю, что подобные проекты очень важны, ведь, во-первых, они знакомят иностранцев с нашей богатой культурой, тем самым делая нас более понятными для них, а, во-вторых, позволяют украинцам, которые вынужденно уехали из страны и их детям сохранить в себе культуру и идентификацию. Чтобы запустить этот проект необходима поддержка и вовлеченность со стороны государственных ведомств.

Елена Шоптенко Фото: Пресслужба

Один из проектов, которым я особенно горжусь — это сотрудничество с международным гуманитарным фондом HIAS, его украинским представительством. Совместно с HIAS мы организовали пилотный проект по танцевальной терапии (dance apy, или dancepy) для волонтеров и представительниц местных гуманитарных организаций на Востоке и Юге страны. Ведь представители поддерживающих профессий страдают от перманентного стресса больше всего.

На 3-дневном учебном мероприятии с помощью ритма и танца мы смогли предоставить им восстановление, ресурс и знания, чтобы, вернувшись в регионы Херсона, Запорожья, Одессы и Днепра, они продолжали поддерживать самых уязвимых.

Скажу честно, что результат был потрясающий! Участницы этого ретрита уехали просто другими людьми, с мощной мотивацией продолжать свою миссию.

Такое сотрудничество подтверждает, что работа с телом через танец является очень важной и действенной в психосоциальной поддержке. И для меня это большое вдохновение продолжать свое дело.

Елена Шоптенко с сыном Алексеем Фото: Пресслужба

Расскажите о жизни вашего сына сегодня. Чем живет, чем увлекается, в какую школу ходит?

Алексей, самое главное, здоров. Мы пережили 1,5 года постоянных болезней и различных последствий из-за этого. Он пошел в обычную школу в Вене уже умея читать на украинском и зная базовую математику. Он любит учиться и драться. Поэтому я наконец нашла для него хорошую секцию каратэ, куда он ходит с удовольствием. Я, как никто считаю, что спорт очень важен в жизни ребенка. Это и движение, и воспитание характера. Алексею легко даются языки, поэтому английским он также начал заниматься дополнительно в школе. А еще он обожает числа и считать, поэтому я задумываюсь над программированием, но очень не хочу перегружать ребенка. Буду наблюдать за ним. Сейчас я счастлива видеть насколько он развивается, получая удовольствие от всего, что делает.

Вы фактически живете на две страны, как удается балансировать? Недавно, например, в Украину вернулась телеведущая и блогер Алина Шаманская, которая в начале 2022 года уехала в США. Она вернулась вместе с сыном. Не было ли у вас таких мыслей?

Да, я живу на 2 страны и сейчас это является лучшим для меня решением. Я могу воспитывать сына в безопасности и сохранять его ментальное состояние и одновременно приезжать в Украину, чтобы помогать знаниями и навыками, приобретенными за рубежом восстанавливаться тем, кто в этом нуждается. Для меня каждый приезд в Украину — это заряд и мотивация делать то, что я делаю. Вот так интересно у меня все построено.

Любые сравнения с другими публичными людьми вызывают у меня ощущение упрека, который несет дальнейший раскол в обществе. Это нам сейчас совсем не нужно. У меня были разные мысли, в том числе и о возвращении с ребенком. Однако, на сегодня имею такое решение и пока придерживаюсь его.

Елена Шоптенко с сыном Алексеем Фото: Пресслужба

Что вы рассказываете сыну о войне в Украине? Спрашивает ли он у вас когда домой?

Я рассказываю сыну о войне все, как есть простыми словами. Он знает, что Россия — страна-агрессор, которая напала на Украину. Он знает, что там сейчас опасно, поэтому мы вынуждены жить в другом месте. Он знает, что умирает много людей, и это большая трагедия. Он знает, что военные защищают нашу страну и хочет им помогать. Он грозится, что поедет в Украину и побьет всех русских, которые захватили наши территории. Он откуда-то знает, что Китай помогает России и это совсем нехорошо (хотя я этого ему не говорила). Алексей очень умный, тонкий и эмпатичный мальчик. И я очень хочу, чтобы в его жизни было еще и спокойное и беззаботное детство.

Елена Шоптенко Фото: Пресслужба

Ваш бывший муж Дмитрий Дикусар сейчас на фронте. Вы общаетесь сейчас? Поддерживаете его? Есть ли кто-то еще из ваших коллег, или знакомых, кто сейчас на фронте?

Мы с Димой редко общаемся сейчас. Я больше узнаю о нем от его лучшего друга, с которым мы также дружим. Я, честно говоря, боюсь что-то не то спросить. Моя поддержка у Димы есть всегда, как и гордость и благодарность за то, что он делает. Еще уже ветераном является мой коллега Александр Чайка, он акробат и хореограф, сейчас имеет протез правой ноги. Мы недавно танцевали вместе, он помогал мне готовиться к мастер-классу в Superhumans Centre. Я просто поражена его духом и успехами. Саша учит детей акробатике в собственной студии.

Ни для кого не секрет, что стресс часто является причиной болезней. В последнее время говорят, что такие болезни, как инсульт, инфаркт, онкология, они помолодели. Как вы следите за своим здоровьем?

Я, как человек, у которого и мама, и папа имеют онкологию (мама умерла в 2020 году из-за лимфомы) очень пристально слежу за своим здоровьем. Кроме профилактических обследований, зная, что я в зоне риска, я также занимаюсь и своим ментальным здоровьем. Я работаю с ментальным тренером по необходимости, а также сама использую телесные инструменты, которыми владею и обучаю. Танец всегда был для меня терапией, просто я не всегда это осознавала.

Напомним, ранее Антон Савлепов дал эксклюзивное интервью Фокусу в котором рассказал о родителях в оккупации, пропавшем без вести брате и разных взглядах с Горбачевой.