"Він грозиться, що побʼє всіх росіян": Олена Шоптенко розповіла про сина та його розмови про війну в Україні

Олена Шоптенко розповіла, що хоч її сину тільки 6 років, вона відверто йому розповідає про війну в Україні.

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Українська хореографиня Олена Шоптенко відповіла, чи розповідає 6-річному сину Олексію про війну в Україні. Подробицями про свого єдиного сина вона поділилася в інтерв’ю Фокусу.

Зокрема на запитання журналістки, чи розповідає Олена сину про війну в Україні та про те, що Росія напала на Україну, Шоптенко відповіла, що розказує хлопчику про події на Батьківщині як є.

Так, вона називає Росію країною-агресором, говорить, що саме РФ напала на Україну, що сьогодні на Батьківщині небезпечно, бо там стріляють, а також, що через постійні атаки ворога гине багато людей. Також Олена Шоптенко наголосила, що говорить сину — Україну захищають військовослужбовці, через це малий завжди хоче чимось допомагати.

Олена Шоптенко з сином Фото: Пресслужба

"Він грозиться, що поїде в Україну та побʼє всіх росіян, які захопили наші території. Він звідкись знає, що Китай допомагає Росії і це зовсім недобре (хоча я цього йому не говорила). Олексій дуже розумний, тонкий та емпатичний хлопчик. І я дуже хочу, щоб у його житті було ще й спокійне та безтурботне дитинство", — пояснила Шоптенко.

Вона також розповіла, що цьогоріч її син уперше пішов до школи. Зробив він це у Відні, де вони зараз живуть. 6-річний Олексій, за словами Олени, вже вміє читати українською та гарно знає математику. Однак найбільше хлопчик любить битися, тому ходить на секцію карате.

Поки що, за словами хореографині, вона не планує повертатися з сином в Україну, адже хвилюється за безпеку сина.

Більше читайте в повному інтерв’ю Олени Шоптенко для Фокусу, в якому вона розповіла про стосунки з ексчоловіком Дмитром Дікусаром, який нині служить на фронті.