"Он грозится, что побьет всех русских": Алена Шоптенко рассказала о сыне и его разговорах о войне в Украине

Алена Шоптенко рассказала, что хоть ее сыну только 6 лет, она откровенно ему рассказывает о войне в Украине.

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Украинский хореограф Алена Шоптенко ответила, рассказывает ли 6-летнему сыну Алексею о войне в Украине. Подробностями о своем единственном сыне она поделилась в интервью Фокусу.

В частности, на вопрос журналистки, рассказывает ли Алена сыну о войне в Украине и о том, что Россия напала на Украину, Шоптенко ответила, что рассказывает мальчику о событиях на Родине поскольку есть.

Да, она называет Россию страной-агрессором, говорит, что именно РФ напала на Украину, что сегодня на Родине опасно, поскольку там стреляют, а также, что из-за постоянных атак врага погибает много людей. Также Алена Шоптенко отметила, что говорит сыну — Украину защищают военнослужащие, поэтому сын всегда хочет чем-то помогать.

Алена Шоптенко с сыном Фото: Пресслужба

"Он грозится, что поедет в Украину и побьет всех россиян, которые захватили наши территории. Он откуда-то знает, что Китай помогает России и это совсем нехорошо (хотя я этого ему не говорила). Алексей очень умный, тонкий и эмпатичный мальчик. И я очень хочу, чтобы в его жизни было еще и спокойное и беззаботное детство", — пояснила Шоптенко.

Она также рассказала, что в этом году ее сын впервые пошел в школу. Сделал он это в Вене, где они сейчас живут. 6-летний Алексей, по словам Алены, уже умеет читать на украинском и хорошо знает математику. Однако больше всего мальчик любит драться, поэтому ходит на секцию каратэ.

Пока, по словам Алены, она не планирует возвращаться с сыном в Украину, ведь волнуется за безопасность сына.

Больше читайте в полном интервью Алены Шоптенко для Фокуса в котором она рассказала об отношениях с экс-супругом Дмитрием Дикусаром, который сейчас служит на фронте.