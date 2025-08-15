"Правда?": Шоптенко прокоментувала конфлікт з Могилевською та розкрила діагноз сина

Українська хореографка Олена Шоптенко прокоментувала чутки про свій конфлікт з Наталею Могилевською, яку вона обійшла в "Танцях з зірками" майже 20 років тому. До того ж, танцівниця розкрила діагноз свого сина Олексія.

Слава Дьомін нагадав хореографці, що в неї свого часу був конфлікт з Наталею Могилевською. "Правда?" — запитала Олена, додавши, що не памʼятає цього.

Конфлікт з Могилевською

Натомість Дьомін сказав, що співачка навіть не хотіла коментувати появу Шоптенко на одній з програм у 2021 році.

"Правда? Я не знала цього. Може, я забула. Скоріш за все це більше стосувалося не мене, а нашої пари на "Танцях з зірками" з Володимиром. Я тоді це повʼязала з тим, з тією її поразкою, але ніяким чином зі мною особисто. Ми потім сто разів після цього спілкувалися і все було в порядку", — каже танцюристка.

Наталя Могилевська Фото: nataliya_mogilevskaya

Чому Шоптенко не повертає сина в Україну

Переможниця "Танців з зірками", яка живе в Австрії, пояснила рішення залишити дитину за кордоном турботою про фізичний та психологічний стан.

"Я поїхала через сина. Мене перемкнуло в моменті, коли 25 лютого 2022 року я вкладала його на денний сон. Йому було 3 роки. І такий був потужний вибух, що дім ходуном ходив", — пригадала Шоптенко.

Тоді син знаменитості прокинувся і запитав її: "Мама, це що, бомба?"

Олена Шоптенко із сином Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Дитина, яка не розуміла взагалі, що таке війна. І тоді я зрозуміла, що не хочу, щоб моя дитина це знала", — сказала Олена.

Згодом Олексію в Австрії визначили "розлад емоцій та поведінки": ситуація пов’язана з різницею менталітетів.

Шоптенко наголосила, що там освітня система побудована так, щоб усі діти були приблизно однаковими за поведінкою. Енергійність і яскравий темперамент там часто сприймають як поведінку, яка потребує корекції та нагляду.

Олена навіть звернулася до університету Фройда. Тестування показало високий рівень інтелекту сина зірки, любов до математики, хорошу пам’ять і здатність швидко опановувати нові знання.

