Наталья Могилевская живет на 40 тысяч в Киеве и отказывается от брендов (фото)

Наталья Могилевская призналась, сколько денег тратит на жизнь в Киеве, и впервые показала свою творческую мастерскую с панорамным видом на столицу. Артистка также вспомнила период в Индии, когда жила на 100 долларов в месяц и назвала его самым счастливым в своей жизни.

Об этом она рассказала в комментарии блогеру Ангелине Пичик, которая останавливает жителей Киева в самом центре города и общается с ними на тему жизни в столице и сколько средств они на это тратят.

На вопрос, сколько нужно для комфортной жизни в Киеве, певица ответила, что "на 20 тысяч гривен можно прожить с трудом, а 30-40 тысяч — уже нормально". Именно такую сумму, по ее словам, она тратит на базовые потребности. В то же время расходы на бизнес назвала "огромными".

Также в видео певица вспомнила, что во время жизни в ашраме в Индии тратила всего 100-150 долларов в месяц и считает то время "самым счастливым в жизни".

Наталья Могилевская дала комментарий блогеру Ангелине Пичик Фото: Скриншот

В интервью артистка провела блогера в свою творческую мастерскую на крыше здания в центре столицы. Отсюда открывается панорамный вид на Киев, а сама певица планирует обустроить пространство для молодых артистов и художников и даже выращивать помидоры на террасе.

Могилевская также рассказала, что не показывает мужа в соцсетях из-за его нежелания быть публичным, а детей — из соображений безопасности. Со своим мужем она познакомилась в первую неделю полномасштабной войны, когда он помог спасти ее беременную сестру.

Что касается гардероба, артистка призналась, что имеет немало брендовых вещей из 90-х, но последние годы не покупает дорогую одежду. По ее словам, во время войны "неприлично тратить огромные деньги, когда эти средства могут помочь другим".

Среди творческих планов Натальи Могилевской — украинский перевод легендарной песни "Полюби меня такой", который будет сопровождаться клипом, а также большой юбилейный концерт во Дворце Украины 11 ноября.

Молодежи артистка посоветовала "не оглядываться, смело реализовывать себя и заниматься духовным ростом", ведь без него, по ее словам, "человек становится неинтересным даже самому себе".

В комментариях под видео большинство пользователей искренне восхищались Натальей Могилевской и отмечали ее искренность. В то же время некоторые зрители усомнились, что певице действительно хватает 30-40 тысяч гривен на комфортную жизнь в Киеве. Один из комментаторов написал, что за такую сумму "можно только успеть оплатить все необходимое и тщательно думать, что есть и куда пойти".

Комментарии под видео с Натальей Могилевской Фото: Скриншот Комментарии под видео с Натальей Могилевской Фото: Скриншот

Кроме того, часть пользователей поинтересовалась, каким образом артистка получила в пользование художественную мастерскую в центре столицы. Некоторые спрашивали, проводился ли открытый конкурс или тендер, и рассматривались ли кандидатуры членов Союза художников Украины на получение этого помещения.

Комментарии под видео с Натальей Могилевской Фото: Скриншот Комментарии под видео с Натальей Могилевской Фото: Скриншот

