Наталья Могилевская показала мужчину, с которым воспитывает детей (фото, видео)

Украинская певица Наталья Могилевская показала редкие кадры своего возлюбленного Валентина, с которым воспитывает двух дочерей — Мишель и Софию.

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Видео исполнительница выложила в Instagram.

Дочь Натальи Могилевской отметила день рождения

28 апреля Наталья Могилевская отмечала пятый день рождения дочери Сони. В честь праздника звезда устроила младшей наследнице мероприятие в стиле мультфильма "Русалочка", ведь его обожает именинница. К этому дню Наталья Могилевская готовилась два месяца.

"Как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы полные благодарности и любви... Спасибо, Богу за это счастье, видеть счастливым своего ребенка!" — написала исполнительница.

В частности, на видео появился возлюбленный Натальи — Валентин, которого певица ранее скрывала от публики.

Наталья Могилевская с мужем Фото: скріншот

Что известно о муже Натальи Могилевской

Знаменитость практически не показывает своего избранника в соцсетях. Впрочем, известно, что его зовут Валентин. Пара познакомилась в начале полномасштабной войны и почти сразу усыновила двух дочерей-сестер — Мишель и Софию. Лица детей Наталья Могилевская не показывает публике, чтобы сохранить их приватность.

"Знаете, сколько мы думали, чтобы усыновить ребенка? Одну минуту!" — рассказывала артистка.

Наталья Могилевская с дочерьми Фото: nataliya_mogilevskaya

Напомним, Лесю Никитюк заметили с округлившимся животиком в Одессе на фоне слухов о беременности. Телеведущая резко ответила на нарушение ее приватности.

Также Фокус писал о том, что сестра Софии Ротару Аурика призналась, что певица на самом деле находится в Украине во время войны и волнуется из-за всего происходящего в стране.