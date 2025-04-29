Наталія Могилевська показала чоловіка, з яким виховує дітей (фото, відео)

Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісні кадри свого коханого Валентина, з яким виховує двох доньок — Мішель та Софію.

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Відео виконавиця виклала в Instagram.

Донька Наталії Могилевської відзначила день народження

28 квітня Наталя Могилевська відзначала пʼятий день народження доньки Соні. На честь свята зірка влаштувала меншій спадкоємиці захід у стилі мультфільму "Русалонька", адже його обожнює іменинниця. До цього дня Наталя Могилевська готувалася два місяці.

"Як же було приємно бачити щасливі очі своєї маленької принцеси повні вдячності і любові… Дякую, Богові за це щастя, бачити щасливою свою дитину!" — написала виконавиця.

Зокрема, на відео з'явився коханий Наталії — Валентин, якого співачка раніше приховувала від публіки.

Наталія Могилевська з чоловіком Фото: Скріншот

Що відомо про чоловіка Наталії Могилевської

Знаменитість практично не показує свого обранця в соцмережах. Втім, відомо, що його звуть Валентин. Пара познайомилася на початку повномасштабної війни і майже одразу всиновила двох доньок-сестер — Мішель та Софію. Обличчя дітей Наталя Могилевська не показує публіці, аби зберегти їхню приватність.

"Знаєте, скільки ми думали, щоб всиновити дитину? Одну хвилину!" — розповідала артистка.

Наталя Могилевська з доньками Фото: nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, Лесю Нікітюк помітили з округлим животиком в Одесі на фоні чуток про вагітність. Телеведуча різко відповіла на порушення її приватності.

Також Фокус писав про те, що сестра Софії Ротару Ауріка зізналася, що співачка насправді перебуває в Україні під час війни та хвилюється через все, що відбувається в країні.