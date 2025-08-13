Наталія Могилевська живе на 40 тисяч у Києві та відмовляється від брендів (фото)
Наталія Могилевська зізналася, скільки грошей витрачає на життя у Києві, та вперше показала свою творчу майстерню з панорамним видом на столицю. Артистка також пригадала період в Індії, коли жила на 100 доларів на місяць і назвала його найщасливішим у своєму житті.
Про це вона розповіла у коментарі блогерці Ангеліні Пичик, яка зупиняє мешканців Києва у самому центрі міста та спілкується з ними на тему життя у столиці та скільки коштів вони на це витрачають.
На запитання, скільки потрібно для комфортного життя в Києві, співачка відповіла, що "на 20 тисяч гривень можна прожити з труднощами, а 30–40 тисяч — вже нормально". Саме таку суму, за її словами, вона витрачає на базові потреби. Водночас витрати на бізнес назвала "величезними".
Також у відео співачка згадала, що під час життя в ашрамі в Індії витрачала всього 100–150 доларів на місяць і вважає той час "найщасливішим у житті".
В інтерв’ю артистка провела блогерку до своєї творчої майстерні на даху будівлі в центрі столиці. Звідси відкривається панорамний вид на Київ, а сама співачка планує облаштувати простір для молодих артистів і митців та навіть вирощувати помідори на терасі.
Могилевська також розповіла, що не показує чоловіка у соцмережах через його небажання бути публічним, а дітей — із міркувань безпеки. Зі своїм чоловіком вона познайомилася у перший тиждень повномасштабної війни, коли він допоміг врятувати її вагітну сестру.
Щодо гардероба, артистка зізналася, що має чимало брендових речей із 90-х, але останні роки не купує дорогого одягу. За її словами, у час війни "непристойно витрачати шалені гроші, коли ці кошти можуть допомогти іншим".
Серед творчих планів Наталії Могилевської — український переклад легендарної пісні "Полюби меня такой", який супроводжуватиметься кліпом, а також великий ювілейний концерт у Палаці України 11 листопада.
Молоді артистка порадила "не озиратися, сміливо реалізовувати себе та займатися духовним зростанням", адже без нього, за її словами, "людина стає нецікавою навіть самій собі".
У коментарях під відео більшість користувачів щиро захоплювалися Наталією Могилевською та відзначали її щирість. Водночас деякі глядачі засумнівалися, що співачці справді вистачає 30–40 тисяч гривень на комфортне життя у Києві. Один із коментаторів написав, що за таку суму "можна лише встигнути оплатити все необхідне та ретельно думати, що їсти та куди піти".
Крім того, частина користувачів поцікавилася, яким чином артистка отримала у користування художню майстерню в центрі столиці. Дехто запитував, чи проводився відкритий конкурс або тендер, та чи розглядалися кандидатури членів Спілки художників України на отримання цього приміщення.
Раніше Фокус писав, що українська співачка Наталія Могилевська вперше показала рідкісні кадри свого коханого Валентина, з яким разом виховує двох доньок — Мішель та Софію. На відео з дня народження однієї з дівчат з’явився і сам Валентин, якого артистка раніше приховувала від публіки.
Також на початку цього року Могилевська розповіла, що зустріла Валентина у перший тиждень повномасштабної війни — тоді він допоміг врятувати її вагітну сестру. Згодом пара вирішила створити сім’ю та всиновила двох дітей.