"Верните деньги": известного украинского певца ограбили (фото)

певца BRYKULETS обокрали
BRYKULETS | Фото: Instagram

Украинского певца Ивана Ищенко (BRYKULETS), участника национального отбора на Евровидение-2025, обокрали. Он обратился к ворам и попросил вернуть украденное, показав, как плачет его девушка Лиза.

Певец рассказал в Instagram, что его квартиру кто-то обокрал. "Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает. Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентельменский поступок", — сказал артист.

В частности, музыкант показал средний палец ворам.

"Надеюсь, это увидит тот, кто обнес мой дом", — написал Ищенко.

БРИКУЛЕТЫ
BRYKULETS ограбили
Фото: Instagram

Подробностей об обстоятельствах инцидента BRYKULETS пока не раскрывает.

BRYKULETS
BRYKULETS
Фото: Instagram

Кто такой BRYKULETS

BRYKULETS — украинский певец из Миргорода, яркий представитель авторского поп-хип-хоп-фанка. Его настоящее имя — Иван Ищенко. Артист участвовал в нацотборе на Евровидение-2025 с песней "Кришталі".

BRYKULETS имеет значительный охват на платформах — примерно 224 000 месячных слушателей на Spotify. Его синглы активно обсуждаются и набирают миллионы просмотров в TikTok и YouTube.

