Примет ли Украина участие в Евровидении-2026: официальное заявление

Украина примет участие в 70-м песенном конкурсе Евровидение. Юбилейное шоу состоится в Вене, Австрия, после победы JJ с песней Wasted Love в швейцарском Базеле в мае.

Суспільне официально подтвердило участие Украины в 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, который состоится в Австрии. В следующем году Евровидение будет весомым музыкальным событием, ведь этот конкурс юбилейный.

"Масштабные мероприятия, усиленное внимание медиа — это то, чего стоит ожидать. Для Украины это возможность зазвучать еще громче и в очередной раз подтвердить нашу силу и неповторимость нашей музыкальной ДНК", — заявила Оксана Скибинская, глава делегации от Украины на Евровидении.

Учитывая вызовы, которые поставил прошлый конкурс, украинцы хотят доказать, что прежде всего наша страна "поражает крутыми артистами, которые пишут музыку европейского уровня, задают тренды, доносят глубинные смыслы и собственным примером с гордостью показывают высокий уровень творчества, которое рождается в несравнимо сложных условиях войны".

"Юбилейный конкурс, к которому будет приковано внимание мира, — как раз лучшая для этого возможность", — добавила Скибинская.

Когда будет Евровидение в 2026 году

После того, как австрийский певец JJ стал победителем Евровидения-2025 в Базеле, масштабное шоу состоится в столице страны — Вене. А именно на Wiener Stadthalle, самой большой крытой арене Австрии.

Первый полуфинал состоится 12 мая;

Второй полуфинал — 14 мая;

Гранд-финал запланирован на 16 мая.

Слоган Евровидения-2026 — "Europe, shall we dance?" ("Европа, потанцуем?"). Креативную и техническую подготовку возглавляет команда ORF под руководством продюсеров Михаэля Крьона и Штефана Цехнера.

