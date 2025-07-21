Розпався український гурт, який зробив фурор на Євробаченні-2021: що сталося (відео)

Українська співачка та зірка Євробачення Катерина Павленко вирішила тимчасово припинити роботу в гурті Go_A і презентувати свій сольний проєкт "..monokate..".

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У неділю, 20 липня, виконавиця вже представила свої авторські пісні під час виступу на фестивалі Atlas у Києві. Про це Павленко та організатори заходу повідомили в соцмережах.

Катерина Павленко

Вісім композицій звучало вперше.

"Ні, це не фольк. Фулл бенд і рок. Все як я і хотіла", — написала Катерина в Х.

"..monokate.." — сольний проєкт солістки гурту Go_A — Катерини Павленко.

"І вже 20 липня вона продемонструє нам нове звучання, експерименти, концепцію і подарує неповторні враження від гіпнотичного голосу, що обожнюють у всьому світі. Вперше пролунають пісні, які ще ніхто не чув. Це прем’єри, наповнені сенсом, драматургією і кінематографічним баченням, які відкривають артиста з несподіваного, дуже особистого боку. І так — ви також почуєте улюблені хіти", — зазначили організатори фестивалю.

Крім того, Павленко анонсувала наступну зустріч з фанатами.

"Дякую всім хто був зі мною! Зустрінемося 1 листопада в Атласі!" — написала зірка сцени.

Гурт Go_A

Популярність гурт Go_A здобув після виступу на Євробаченні-2021 з повністю україномовною піснею "Шум". Композиція посіла п'яте місце на пісенному конкурсі і стала другою за глядацьким голосуванням. Ба більше, пісня з України потрапила до світового чарту Billboard Global 200.

Go_A на Євробаченні Фото: Eurovision Ukraine

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус з'ясовував, яка вартість квитків на Atlas Festival 2025