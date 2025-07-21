Розпався український гурт, який зробив фурор на Євробаченні-2021: що сталося (відео)
Українська співачка та зірка Євробачення Катерина Павленко вирішила тимчасово припинити роботу в гурті Go_A і презентувати свій сольний проєкт "..monokate..".
У неділю, 20 липня, виконавиця вже представила свої авторські пісні під час виступу на фестивалі Atlas у Києві. Про це Павленко та організатори заходу повідомили в соцмережах.
Вісім композицій звучало вперше.
"Ні, це не фольк. Фулл бенд і рок. Все як я і хотіла", — написала Катерина в Х.
"..monokate.." — сольний проєкт солістки гурту Go_A — Катерини Павленко.
"І вже 20 липня вона продемонструє нам нове звучання, експерименти, концепцію і подарує неповторні враження від гіпнотичного голосу, що обожнюють у всьому світі. Вперше пролунають пісні, які ще ніхто не чув. Це прем’єри, наповнені сенсом, драматургією і кінематографічним баченням, які відкривають артиста з несподіваного, дуже особистого боку. І так — ви також почуєте улюблені хіти", — зазначили організатори фестивалю.
Крім того, Павленко анонсувала наступну зустріч з фанатами.
"Дякую всім хто був зі мною! Зустрінемося 1 листопада в Атласі!" — написала зірка сцени.
Гурт Go_A
Популярність гурт Go_A здобув після виступу на Євробаченні-2021 з повністю україномовною піснею "Шум". Композиція посіла п'яте місце на пісенному конкурсі і стала другою за глядацьким голосуванням. Ба більше, пісня з України потрапила до світового чарту Billboard Global 200.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Сценічний образ Катерини Павленко став одним із найбільш пам'ятних на Євробаченні.
- Зірка сцени порушила одне з ключових правил Євробачення, за що була виключена зі складу журі.
Крім того, Фокус з'ясовував, яка вартість квитків на Atlas Festival 2025