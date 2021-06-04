Зелена шуба солістки Go_A може опинитися в музеї Євробачення

Сценічний образ Катерини Павленко став одним із найбільш пам'ятних на конкурсі.

Оригінальна зелена шуба, в якій солістка групи Go_A Катерина Павленко підкорила "Євробачення-2021" у Роттердамі, може опинитися в музеї конкурсу. Про це співачка розповіла в інтерв'ю журналу Vogue.

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За її словами, зараз шубу передали в гардеробну телеканалу СТБ.

"Але я чула, що Євробачення хоче забрати її до себе в музей", — додала артистка.

Павленко поділилася із журналістами й історією створення цього наряду:

"У першому варіанті пісні були такі слова: "У нашого шуму зелена шуба". І коли ми почали розробляти образ, вирішили так зробити відсилку до першого варіанту пісні. По суті, зелена шуба — певний символ весни. За сюжетом нашої пісні, бог лісу Шум одягає цю шубу, щоб люди пішли за ним. Власне шуба символізує прихід весни — адже якщо весна приходить, шум випускає зелене листя. Ми довго думали, що зробити з одягом, щоб привернути увагу, адже вийти просто в красивій сукні — це не наш варіант, тому разом із художниками Костянтином Томільченком, Олександром Братковським і Дмитром Курята вигадали цю прекрасну шубу".

Раніше в інтерв'ю Фокусу Катя підкреслювала, що незважаючи на зелено-кислотний колір шуби, вона схожа на закарпатську шубу гуню з довгим ворсом. "Тут все поєдналося: фолк, місто, село, рейв", — пояснила вона.

Шуба Каті — не єдиний наряд, який зацікавив представників "Євробачення". Так, у 2016 році на честь 60-річного ювілею конкурсу в Стокгольмі (Швеція) в музеї ABBA The Museum діяла інтерактивна виставка Good Evening Europe!, де, серед інших експонатів, був і костюм Вєрки Сердючки з її виступу на конкурсі в 2007 році. Тоді Україна посіла друге місце.

Група Go_A з піснею "Шум" опинилася на п'ятому місці міжнародного пісенного конкурсу. Незважаючи на те, що за результатами професійного журі український колектив посідав 9 місце, підтримка телеглядачів і їхні 267 балів дозволили їй потрапити в п'ятірку лідерів.

На думку Катерини Павленко, члени журі "знецінили" виступ українців у фіналі, адже ще після першого півфіналу вони давали Go_A друге місце.