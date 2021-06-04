Зеленая шуба солистки Go_A может оказаться в музее Евровидения

Сценический образ Екатерины Павленко стал одним из самых запоминающихся на конкурсе.

Оригинальная зеленая шуба, в которой солистка группы Go_A Екатерина Павленко покорила "Евровидение-2021" в Роттердаме, может оказаться в музее конкурса. Об этом певица рассказала в интервью журналу Vogue.

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По ее словам, сейчас шубу передали в костюмерную телеканала СТБ.

"Но я слышала, что Евровидение хочет забрать ее к себе в музей", – добавила артистка.

Павленко поделилась с журналистами и историей создания этого наряда:

"В первом варианте песни были такие слова: "У нашого шума зеленая шуба". И когда мы начали разрабатывать образ, решила таким образом сделать отсылку к первому варианту песни. По сути, зеленая шуба — определенный символ весны. По сюжету нашей песни, бог леса Шум одевает эту шубу, чтобы люди пошли за ним. Сама шуба символизирует приход весны — ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Олександром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу".

Ранее в интервью Фокусу Катя подчеркивала, что несмотря на зелено-кислотный цвет шубы, она похожа на закарпатскую шубу гуню с длинным ворсом. "Тут все соединилось: фолк, город, село, рейв", – пояснила она.

Шуба Кати – не единственный наряд, который заинтересовал представителей "Евровидения". Так, в 2016 году в честь 60-летнего юбилея конкурса в Стокгольме (Швеция) в музее ABBA The Museum действовала интерактивная выставка Good Evening Europe!, где, среди прочих экспонатов, был и костюм Верки Сердючки с ее выступления на конкурсе в 2007 году. Тогда Украина заняла второе место.

Группа Go_A с песней "Шум" оказалась на пятом месте международного песенного конкурса. Несмотря на то, что по результатам профессионального жюри украинский коллектив занимал 9 место, поддержка телезрителей и их 267 баллов позволили ей попасть в пятерку лидеров.

По мнению Екатерины Павленко, члены жюри "обесценили" выступление украинцев в финале, ведь еще после первого полуфинала они давали Go_A второе место.