Распалась украинская группа, которая произвела фурор на Евровидении-2021: что произошло (видео)

Украинская певица и звезда Евровидения Екатерина Павленко решила временно прекратить работу в группе Go_A и представить свой сольный проект "...monokate...".

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В воскресенье, 20 июля, исполнительница уже представила свои авторские песни во время выступления на фестивале Atlas в Киеве. Об этом Павленко и организаторы мероприятия сообщили в соцсетях.

Екатерина Павленко

Восемь композиций звучало впервые.

"Нет, это не фолк. Фулл бэнд и рок. Все как я и хотела", — написала Екатерина в Х.

"...monokate..." — сольный проект солистки группы Go_A — Екатерины Павленко.

"И уже 20 июля она продемонстрирует нам новое звучание, эксперименты, концепцию и подарит неповторимые впечатления от гипнотического голоса, который обожают во всем мире. Впервые прозвучат песни, которые еще никто не слышал. Это премьеры, наполненные смыслом, драматургией и кинематографическим видением, которые открывают артиста с неожиданной, очень личной стороны. И да — вы также услышите любимые хиты", — отметили организаторы фестиваля.

Кроме того, Павленко анонсировала следующую встречу с фанатами.

"Спасибо всем кто был со мной! Встретимся 1 ноября в Атласе!" — написала звезда сцены.

Группа Go_A

Популярность группа Go_A получила после выступления на Евровидении-2021 с полностью украиноязычной песней "Шум". Композиция заняла пятое место на песенном конкурсе и стала второй по зрительскому голосованию. Более того, песня из Украины попала в мировой чарт Billboard Global 200.

Go_A на Евровидении Фото: Eurovision Ukraine

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сценический образ Екатерины Павленко стал одним из самых запоминающихся на Евровидении.

Звезда сцены нарушила одно из ключевых правил Евровидения, за что была исключена из состава жюри.

Кроме того, Фокус выяснял, какова стоимость билетов на Atlas Festival 2025