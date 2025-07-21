Распалась украинская группа, которая произвела фурор на Евровидении-2021: что произошло (видео)
Украинская певица и звезда Евровидения Екатерина Павленко решила временно прекратить работу в группе Go_A и представить свой сольный проект "...monokate...".
В воскресенье, 20 июля, исполнительница уже представила свои авторские песни во время выступления на фестивале Atlas в Киеве. Об этом Павленко и организаторы мероприятия сообщили в соцсетях.
Восемь композиций звучало впервые.
"Нет, это не фолк. Фулл бэнд и рок. Все как я и хотела", — написала Екатерина в Х.
"...monokate..." — сольный проект солистки группы Go_A — Екатерины Павленко.
"И уже 20 июля она продемонстрирует нам новое звучание, эксперименты, концепцию и подарит неповторимые впечатления от гипнотического голоса, который обожают во всем мире. Впервые прозвучат песни, которые еще никто не слышал. Это премьеры, наполненные смыслом, драматургией и кинематографическим видением, которые открывают артиста с неожиданной, очень личной стороны. И да — вы также услышите любимые хиты", — отметили организаторы фестиваля.
Кроме того, Павленко анонсировала следующую встречу с фанатами.
"Спасибо всем кто был со мной! Встретимся 1 ноября в Атласе!" — написала звезда сцены.
Группа Go_A
Популярность группа Go_A получила после выступления на Евровидении-2021 с полностью украиноязычной песней "Шум". Композиция заняла пятое место на песенном конкурсе и стала второй по зрительскому голосованию. Более того, песня из Украины попала в мировой чарт Billboard Global 200.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Сценический образ Екатерины Павленко стал одним из самых запоминающихся на Евровидении.
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Кроме того, Фокус выяснял, какова стоимость билетов на Atlas Festival 2025