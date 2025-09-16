Подготовленные "Нашевидением": группа Badstreet Boys во второй раз попытается пройти в Нацотбор (видео)

Участники юмористического бойз-бэнда Badstreet Boys настроены побороться за право представить Украину на Евровидении-2026. Украинский стендап-комик Василий Байдак отметил, что коллектив уже подавался на конкурс, но получил отказ от музыкального продюсера Тины Кароль.

Related video

"Мы всерьез хотим попасть на Нацотбор", — заявил юморист в интервью на YouTube-канале "Розмова, опубликованном 15 сентября.

Об участии в Нацотборе на Евровидение — с 28:11

Байдак отметил, что не видит причин, чтобы группа выступала вне конкурса.

"Я не понимаю, почему нет? В смысле, почему мы должны останавливаться это делать. У нас есть музыканты, которые пишут музыку, у нас есть авторы песен, у нас есть певцы, которые круто поют. У нас есть своя ниша — у нас нет бойз-бэнда в украинском шоубизнесе. Почему мы должны это не попробовать?" — пояснил он.

По словам комика, причин, почему их могут не взять, много, в частности Badstreet Boys несколько "не формат". Однако на это могут повлиять и другие причины. В частности, группа ранее не попала на Нацотбор 2025 года из-за своего трека.

"Мы написали песню, но не было времени ее свести нормально. И мы сказали Юре Карагодину, который автор песен: "Что-то придумай". И он такой: "Тогда я сбрасываю это". Юра ни петь не умеет, он ничего не умеет", — рассказал Байдак.

Он включил трек, который прислали Кароль. Стендапер иронично заметил, что не имеет предположений, почему Badstreet Boys не пропустили на конкурс в этом году.

"Нашевидение" как альтернатива серьезному конкурсу

В состав юмористического бойз-бэнда Badstreet Boys входят комики Василий Байдак, Олег Свищ, Антон Тимошенко, Слава Кедр и певец Владимир Дантес. Они перепевают легендарные хиты, снимают креативные клипы и сотрудничают со знаменитостями, собирая деньги для Сил обороны.

Одним из проектов Badstreet Boys стало "Нашевидение", которое уже проходило в 2024 и 2025 годах. В концертах принимали участие украинские звезды, которые исполняли собственные и чужие песни. Нынешний конкурс взорвался в соцсетях благодаря первому выступлению Виталия Козловского с хитом "Пинаколада" после того, как певец выплатил долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку.

Фактически "Нашевидение" — это музыкальный конкурс, на котором также соревнуются участники за звание победителя. На концерте по образцу настоящего "Евровидения" есть звездные жюри, ведущие, свой "грин-рум" и таблица с баллами. Однако событие — абсолютно благотворительное, и сочетает музыку с юмором, как и сама группа.

Выступление победительницы "Нашевидения" этого года Екатерины Павленко

Напомним, музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2026 будет певица Джамала. Отбор участников будет проходить до 15 декабря 2025 года, а финальный концерт пройдет уже в феврале.

Артистка Valeriya Force уже заявила, что планирует принять участие в Нацотборе. Валерия Симулик живет и строит карьеру в США, но ее мечта — представить Украину на международном уровне.