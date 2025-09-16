Підготовлені "Нашебаченням": гурт Badstreet Boys вдруге спробує пройти у Нацвідбір (відео)

Учасники гумористичного бойз-бенду Badstreet Boys налаштовані позмагатись за право представити Україну на Євробаченні-2026. Український стендап-комік Василь Байдак наголосив, що колектив вже подавався на конкурс, але отримав відмову від музичної продюсерки Тіни Кароль.

Related video

"Ми всерйоз хочемо потрапити на Нацвідбір", — заявив гуморист в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова", опублікованому 15 вересня.

Про участь у Нацвідборі на Євробачення — з 28:11

Байдак зауважив, що не бачить причин, щоб гурт виступав поза конкурсом.

"Я не розумію, чому ні? В сенсі, чому ми маємо зупинятися це робити. У нас є музиканти, які пишуть музику, у нас є автори пісень, у нас є співаки, які круто співають. У нас є своя ніша — у нас немає бойз-бенду в українському шоубізнесі. Чому ми маємо це не спробувати?" — пояснив він.

Зі слів коміка, причин, чому їх можуть не взяти, багато, зокрема Badstreet Boys дещо "не формат". Однак на це можуть вплинути й інші причини. Зокрема, гурт раніше не потрапив на Нацвідбір 2025 року через свій трек.

"Ми написали пісню, але не було часу її звести нормально. І ми сказали Юрі Карагодіну, який автор пісень: "Щось придумай". І він такий: "Тоді я скидаю оце". Юра ні співати не вміє, він нічого не вміє", — розповів Байдак.

Він увімкнув трек, який надіслали Кароль. Стендапер іронічно зауважив, що не має припущень, чому Badstreet Boys не пропустили на конкурс цього року.

"Нашебачення" як альтернатива серйозному конкурсу

До складу гумористичного бойз-бенду Badstreet Boys входять коміки Василь Байдак, Олег Свищ, Антон Тимошенко, Слава Кедр і співак Володимир Дантес. Вони переспівують легендарні хіти, знімають креативні кліпи та співпрацюють зі знаменитостями, збираючи гроші для Сил оборони.

Одним з проєктів Badstreet Boys стало "Нашебачення", яке вже проходило у 2024 та 2025 роках. У концертах брали участь українські зірки, які виконували власні та чужі пісні. Цьогорічний конкурс вибухнув у соцмережах завдяки першому виступу Віталія Козловського з хітом "Пінаколада" після того, як співак виплатив борги своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку.

Фактично "Нашебачення" — це музичний конкурс, на якому також змагаються учасники за звання переможця. На концерті за зразком справжнього "Євробачення" є зіркові журі, ведучі, свій "ґрін-рум" та таблиця з балами. Однак подія — абсолютно благодійна, і поєднує музику з гумором, як і сам гурт.

Виступ цьогорічної переможниці "Нашебачення" Катерини Павленко

Нагадаємо, музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026 буде співачка Джамала. Відбір учасників проходитиме до 15 грудня 2025 року, а фінальний концерт пройде вже у лютому.

Артистка Valeriya Force вже заявила, що планує взяти участь у Нацвідборі. Валерія Симулик живе й будує кар’єру у США, але її мрія — представити Україну на міжнародному рівні.