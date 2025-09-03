Євробачення 2026: в Україні стартував нацвідбір – як подати заявку на участь

В Україні офіційно оголосили про початок національного відбору на Євробачення-2026. Подати заявки артисти можуть із 3 вересня до 27 жовтня 2025 року, а фінал відбору відбудеться у лютому наступного року.

Приймання заявок на нацвідбір триватиме вісім тижнів — через спеціальну форму на сайті. До участі допускаються як сольні виконавці, так і гурти (до 6 осіб), яким на момент конкурсу виповниться щонайменше 16 років, повідомляє "Суспільне".

Учасники мають подати оригінальні пісні тривалістю до трьох хвилин, які раніше не виконувалися публічно. Допускається кілька заявок від одного конкурсанта, зокрема й демоверсії.

Євробачення 2026: коментар Джамали

Музичною продюсеркою нацвідбору стала співачка й авторка пісень Джамала. Вона наголосила, що майбутнім конкурсантам варто готуватися вже зараз:

"Не бійтеся експериментувати й залишатися собою. Глядачі цінують щирість і живе виконання. Ви можете подавати кілька пісень, головне — щоб вони відповідали правилам. Вірте у себе та пам’ятайте: на сцені ви представляєте не лише себе, а й Україну".

Етапи відбору на Євробачення 2026

Нацвідбір на Євробачення передбачає декілька етапів:

Попередній етап: на основі заявок буде сформовано лонглист до 15 артистів.

Прослуховування: особиста участь обов’язкова.

Фіналісти: до 9 учасників визначать журі до 15 грудня 2025 року.

Додатковий учасник: ще одного фіналіста оберуть через онлайн-голосування серед тих, хто не пройшов далі.

Фінал: відбудеться у лютому 2026 року. Переможця визначать спільним голосуванням журі та глядачів.

Де пройде Євробачення-2026

70-й ювілейний конкурс прийматиме Австрія. Виступи відбудуться у Відні на арені Wiener Stadthalle.

Півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року, а гранд-фінал 16 травня.

Це вже третій раз, коли столиця Австрії стає містом-господарем наймасштабнішого музичного конкурсу Європи.

