Першокласниця 93-го ліцею Львова заспівала скандальну пісню Espresso Macchiato з Євробачення-2025 на святі першого дзвоника. Відео з нею набрало понад 1 мільйон переглядів у TikTok.

Публіка зі сміхом відреагувала на перформанс маленької українки. Відео ділиться місцевий паблік.

Першокласниця заспівала хіт Томмі Кеша

"У ліцеї №93 прозвучала оригінальна пісня про перший дзвоник", — написали під відео.

Мама дівчинки Тетяна розповіла, що знайомі надсилають їй відео, яке шириться мережею.

"Сьогодні наша донечка здивувала всіх — сміливо вийшла на публіку і заспівала улюблену пісеньку. Цей щирий сюрприз став для нас знаком: у її серці живе музика, яку потрібно підтримати. Час шукати вокальну школу", — зазначила жінка.

Як відреагували українці:

"Нарешті наші лінійки перестали бути совковими! Дітям має хотітися йти до школи, а не втрачати свідомість на двогодинній лінійці під побажання щастя/здоров'я директора школи".

"Яка мила дівчина".

"Відео миле, але ж нашо цю пісню".

Хто такий Томмі Кеш

Цю пісню виконував представник Естонії на Євробаченні-2025. Під час конкурсу українці критикували його через зв'язки з росіянами, адже той записував пісні з російськими гуртами та гастролював по РФ. А його номер на Євробаченні-2025 ставила росіянка Аліна Пязок.

До того ж, Кеш випустив зі скандальною зіркою Євробачення Йостом Кляйном пісню про перемир'я між "Києвом і Москвою".

