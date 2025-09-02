Первоклассница спела скандальный хит с Евровидения на линейке и стала звездой сети (видео)
Первоклассница 93-го лицея Львова спела скандальную песню Espresso Macchiato с Евровидения-2025 на празднике первого звонка. Видео с ней набрало более 1 миллиона просмотров в TikTok.
Публика со смехом отреагировала на перформанс маленькой украинки. Видео делится местный паблик.
"В лицее №93 прозвучала оригинальная песня о первом звонке", — написали под видео.
Мама девочки Татьяна рассказала, что знакомые присылают ей видео, которое распространяется по сети.
"Сегодня наша дочь удивила всех — смело вышла на публику и спела любимую песенку. Этот искренний сюрприз стал для нас знаком: в ее сердце живет музыка, которую нужно поддержать. Время искать вокальную школу", — отметила женщина.
Как отреагировали украинцы:
- "Наконец-то наши линейки перестали быть совковыми! Детям должно хотеться идти в школу, а не терять сознание на двухчасовой линейке под пожелания счастья/здоровья директора школы".
- "Какая милая девушка".
- "Видео милое, но зачем эту песню".
Кто такой Томми Кэш
Эту песню исполнял представитель Эстонии на Евровидении-2025. Во время конкурса украинцы критиковали его из-за связей с россиянами, ведь тот записывал песни с российскими группами и гастролировал по РФ. А его номер на Евровидении-2025 ставила россиянка Алина Пязок.
К тому же, Кэш выпустил со скандальной звездой Евровидения Йостом Кляйном песню о перемирии между "Киевом и Москвой".
