Первоклассница 93-го лицея Львова спела скандальную песню Espresso Macchiato с Евровидения-2025 на празднике первого звонка. Видео с ней набрало более 1 миллиона просмотров в TikTok.

Публика со смехом отреагировала на перформанс маленькой украинки. Видео делится местный паблик.

Первоклассница спела хит Томми Кеша

"В лицее №93 прозвучала оригинальная песня о первом звонке", — написали под видео.

Мама девочки Татьяна рассказала, что знакомые присылают ей видео, которое распространяется по сети.

"Сегодня наша дочь удивила всех — смело вышла на публику и спела любимую песенку. Этот искренний сюрприз стал для нас знаком: в ее сердце живет музыка, которую нужно поддержать. Время искать вокальную школу", — отметила женщина.

Как отреагировали украинцы:

"Наконец-то наши линейки перестали быть совковыми! Детям должно хотеться идти в школу, а не терять сознание на двухчасовой линейке под пожелания счастья/здоровья директора школы".

"Какая милая девушка".

"Видео милое, но зачем эту песню".

Кто такой Томми Кэш

Эту песню исполнял представитель Эстонии на Евровидении-2025. Во время конкурса украинцы критиковали его из-за связей с россиянами, ведь тот записывал песни с российскими группами и гастролировал по РФ. А его номер на Евровидении-2025 ставила россиянка Алина Пязок.

К тому же, Кэш выпустил со скандальной звездой Евровидения Йостом Кляйном песню о перемирии между "Киевом и Москвой".

