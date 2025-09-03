Евровидение 2026: в Украине стартовал нацотбор — как подать заявку на участие

В Украине официально объявили о начале национального отбора на Евровидение-2026. Подать заявки артисты могут с 3 сентября по 27 октября 2025 года, а финал отбора состоится в феврале следующего года.

Прием заявок на нацотбор продлится восемь недель — через специальную форму на сайте. К участию допускаются как сольные исполнители, так и группы (до 6 человек), которым на момент конкурса исполнится не менее 16 лет, сообщает "Суспільне".

Участники должны подать оригинальные песни продолжительностью до трех минут, которые ранее не исполнялись публично. Допускается несколько заявок от одного конкурсанта, в том числе и демоверсии.

Евровидение 2026: комментарий Джамалы

Музыкальным продюсером нацотбора стала певица и автор песен Джамала. Она отметила, что будущим конкурсантам стоит готовиться уже сейчас:

"Не бойтесь экспериментировать и оставаться собой. Зрители ценят искренность и живое исполнение. Вы можете подавать несколько песен, главное — чтобы они соответствовали правилам. Верьте в себя и помните: на сцене вы представляете не только себя, но и Украину".

Этапы отбора на Евровидение 2026

Нацотбор на Евровидение предусматривает несколько этапов:

Предварительный этап: на основе заявок будет сформирован лонглист до 15 артистов.

Прослушивание: личное участие обязательно.

Финалисты: до 9 участников определят жюри до 15 декабря 2025 года.

Дополнительный участник: еще одного финалиста выберут через онлайн-голосование среди тех, кто не прошел дальше.

Финал: состоится в феврале 2026 года. Победителя определят совместным голосованием жюри и зрителей.

Где пройдет Евровидение-2026

70-й юбилейный конкурс будет принимать Австрия. Выступления состоятся в Вене на арене Wiener Stadthalle.

Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал 16 мая.

Это уже третий раз, когда столица Австрии становится городом-хозяином самого масштабного музыкального конкурса Европы.

