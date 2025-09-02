Продюсер Поляковой призвал отменить отбор на Евровидение-2026: говорит, что уже нет смысла

Михаил Ясинский предложил организаторам отменить национальный отбор на Евровидение из-за очевидного преимущества Jerry Heil (Яна Шемаева). Сама певица не комментировала, будет ли участвовать в конкурсе в следующем году.

Продюсер Оли Поляковой считает, что Jerry Heil полностью готова к участию в международном песенном конкурсе Евровидение-2026. Чтобы не тратить бюджет на промежуточные этапы, он в Facebook советует отменить отбор.

"Очевидно, что справедливо к таланту Яны и честно к государственному бюджету будет в этом году отменить отбор. Мощная компания участия Jerry Heil в "Евровидении" уже началась, и ее уровень предполагает, что с ресурсами проблем нет", — заявил продюсер в своем комментарии.

Пост Михаила Ясинского Фото: Facebook

Он добавил, что певица реализует масштабную кампанию, которая включает выпуск новых треков и организацию большого концерта в столичном "Дворце спорта".

"Качество, профессионализм, талант всех задействованных в этом проекте — бесспорен, и все слишком предсказуемо", — добавил продюсер.

Еще один шанс

Ясинский считает, что Jerry Heil имеет все шансы не только выиграть первый этап, но и достойно представить страну на международной арене. Он напомнил о предыдущем успехе певицы на европейской сцене и наличии фан-базы за рубежом.

"Надо просто принять решение, что едет абсолютно достойный и подготовленный исполнитель. Более того, который понравился евроаудитории, его запомнили, и он уже имеет там определенную фан-базу", — пояснил он свою позицию.

Ясинский считает, что Jerry Heil имеет все шансы не только выиграть внутренний конкурс, но и достойно представить страну на международной арене Фото: Facebook

Альтернативой, по мнению Михаила, могло бы стать участие других топовых украинских артистов: "Если "Суспільне" уговорит выйти на сцену Монатика или Onuka, или Дорофееву. Так будет честно".

Официальной информации от самой Jerry Heil или от организаторов Нацотбора пока что не поступало.

Михаил Ясинский

Продюсер и владелец компании Secret Service Entertainment Agency, среди клиентов которой Алан Бадоев, Макс Барских, Оля Полякова, Tayanna, Jerry Heil и "Вопли Видоплясова".

