Jerry Heil поразила дуэтом с Within Temptation, перепев веснянку (видео)

Украинская певица Jerry Heil поразила дуэтом с нидерландской группой Within Temptation, которая поддерживает Украину с начала большой войны. Музыканты представили совместную композицию Sing Like A Siren.

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Видео с песней появилось в YouTube 16 мая.

Песня Jerry Heil и Within Temptation

В сети ранее ходили слухи, что участница "Евровидения-2024" готовит дуэт с известной иностранной группой. Теперь стало известно, с кем именно Jerry Heil сотрудничала.

Украинка записала песню Sing Like A Siren вместе с Within Temptation. Jerry Heil с вокалисткой группы Шарон ден Адель выступили дуэтом.

Как сообщили артисты, эта работа не похожа на их предыдущее творчество Within Temptation. Лейтмотивом Sing Like A Siren является украинская народная веснянка. В композиции сочетаются рок, классический вокал и украинские народные элементы. В частности, звучит украинский язык.

Jerry Heil и Шарон ден Адель записали совместную песню

"Песня служит одновременно призывом к действию и указателем для заблудших", — рассказали Within Temptation.

А по словам Jerry Heil, песня полна метафорических смыслов. Артистки поют о девушке и воде как отдельных героях, через которых рассказывают о единстве человека с природой и внутренней силе.

"Бурная вода олицетворяет вызовы, с которыми мы сталкиваемся на пути к нашей "безопасной гавани". Но ключевым является понимание того, что мы не должны бороться с природой. Как только мы видим себя ее частью, мы осознаем, что иногда именно мы создаем шторм", — рассказала украинская знаменитость.

Украинцы и не только высоко оценили новую работу Jerry Heil и Within Temptation.

"Яна знает что такое отдых?) Крутая работа", "Одна из любимых исполнительниц еще с юности", "Долго ждала, но... ожидание того стоило", — пишут пользователи сети.

Напомним, финалисты "Евровидения-2025", финско-шведская группа KAJ, которая представляет в этом году Швецию и имеет высокие шансы на победу с песней Bara bada bastu, станцевала под песню Верки Сердючки.

Также Фокус писал о том, что нидерландская рок-группа Within Temptation выпустила документальный фильм The Invisible Force ("Невидимая сила"), который рассказывает о несокрушимости украинского народа во времена войны.