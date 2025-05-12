"История о мужестве": группа Within Temptation сняла фильм об Украине (видео)

Популярная нидерландская рок-группа Within Temptation выпустила документальный фильм The Invisible Force ("Невидимая сила"), который рассказывает о несокрушимости украинского народа во времена войны.

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Премьера состоялась на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Группа Within Temptation сняла фильм об Украине

Автором фильма стала вокалистка Within Temptation Шэрон ден Адель, которая не раз приезжала в Украину после начала большой войны. Именно эти визиты стали основой для рассказа о том, как война, музыка и человеческое мужество переплетаются в один мощный месседж. Более того, в 2023 году Шэрон ден Адель выступала на фестивале Atlas United в 2023 году.

"Within Temptation: The Invisible Force" рассказывает об основателях Шэрон ден Адель и Роберта Вестерхолта, которые последние годы активно приобщаются к поддержке Украины в войне с Россией.

Группа Within Temptation сняла фильм об Украине

"Наш документальный фильм Within Temptation: The Invisible Force — история о мужестве, музыке и невидимой могучей силе, которая объединяет людей во времена войны", — отметили участники группы.

Кто такие Within Temptation

Within Temptation — это симфо-метал группа из Нидерландов, основанная в 1996 году вокалисткой Шэрон ден Адель и гитаристом Робертом Вестерхольтом. Они стали известными благодаря сочетанию металла с симфоническими элементами, сильным женским вокалом и глубокими эмоциональными текстами.

Within Temptation открыто выражали свою поддержку Украине после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В частности, музыканты участвовали в благотворительных инициативах в поддержку украинцев, например, пожертвовали часть прибыли на гуманитарные цели.

Кроме того, Шэрон ден Адель в нескольких интервью подчеркивала важность поддержки украинского народа и европейской солидарности.

Напомним, группа Within Temptation презентовала видеоработу, снятую вместе с украинским продюсером и рок-музыкантом Алексом Ярмаком.

Также Фокус писал о том, что известный украинский актер-военный Дмитрий Линартович рассказал, что развелся с женой во время войны. Сейчас же его семья находится за границей.