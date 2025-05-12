"Історія про мужність": гурт Within Temptation зняв фільм про Україну (відео)

Популярний нідерландський рок-гурт Within Temptation випустив документальний фільм The Invisible Force ("Невидима сила"), який розповідає про незламність українського народу в часи війни.

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Прем’єра відбулася на офіційному YouTube-каналі музичного колективу.

Гурт Within Temptation зняв фільм про Україну

Авторкою фільму стала вокалістка Within Temptation Шерон ден Адель, яка не один раз приїжджала до України після початку великої війни. Саме ці візити стали основою для розповіді про те, як війна, музика та людська мужність переплітаються в один потужний меседж. Ба більше, у 2023 році Шерон ден Адель виступала на фестивалі Atlas United у 2023 році.

"Within Temptation: The Invisible Force" розповідає про засновників Шерон ден Адель та Роберта Вестерхолта, які останні роки активно долучаються до підтримки України у війні з Росією.

Гурт Within Temptation зняв фільм про Україну

"Наш документальний фільм Within Temptation: The Invisible Force — історія про мужність, музику та невидиму могутню силу, яка об'єднує людей у часи війни", — зазначили учасники гурту.

Хто такі Within Temptation

Within Temptation — це симфо-метал гурт із Нідерландів, заснований у 1996 році вокалісткою Шерон ден Адель і гітаристом Робертом Вестерхольтом. Вони стали відомими завдяки поєднанню металу із симфонічними елементами, сильним жіночим вокалом і глибокими емоційними текстами.

Within Temptation відкрито висловлювали свою підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Зокрема, музиканти брали участь у благодійних ініціативах на підтримку українців, наприклад, пожертвували частину прибутків на гуманітарні цілі.

Крім того, Шерон ден Адель у кількох інтерв’ю наголошувала на важливості підтримки українського народу та європейської солідарності.

Нагадаємо, гурт Within Temptation презентував відеороботу, зняту разом з українським продюсером та рок-музикантом Алексом Ярмаком.

Також Фокус писав про те, що відомий український актор-військовий Дмитро Лінартович розповів, що розлучився з дружиною під час війни. Наразі ж його родина перебуває за кордоном.