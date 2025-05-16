Jerry Heil вразила дуетом з Within Temptation, переспівавши веснянку (відео)
Українська співачка Jerry Heil вразила дуетом з нідерландським гуртом Within Temptation, який підтримує Україну з початку великої війни. Музиканти представили спільну композицію Sing Like A Siren.
Відео з піснею зʼявилося в YouTube 16 травня.
У мережі раніше ходили чутки, що учасниця "Євробачення-2024" готує дует з відомим іноземним гуртом. Тепер стало відомо, з ким саме Jerry Heil співпрацювала.
Українка записала пісню Sing Like A Siren разом з Within Temptation. Jerry Heil з вокалісткою гурту Шарон ден Адель виступили дуетом.
Як повідомили артисти, ця робота не схожа на їхні попередню творчість Within Temptation. Лейтмотивом Sing Like A Siren є українська народна веснянка. У композиції поєднуються рок, класичний вокал та українські народні елементи. Зокрема, звучить українська мова.
"Пісня слугує одночасно закликом до дії та дороговказом для заблукалих", – розповіли Within Temptation.
А за словами Jerry Heil, пісня сповнена метафоричних сенсів. Артистки співають про дівчину та воду як окремих героїв, через яких розповідають про єдність людини з природою та внутрішню силу.
"Бурхлива вода уособлює виклики, з якими ми стикаємося на шляху до нашої "безпечної гавані". Але ключовим є розуміння того, що ми не повинні боротися з природою. Як тільки ми бачимо себе її частиною, ми усвідомлюємо, що іноді саме ми створюємо шторм", – розповіла українська знаменитість.
Українці і не тільки високо оцінили нову роботу Jerry Heil з Within Temptation.
"Яна знає що таке відпочинок?) Крута робота", "Одна з улюблених виконавиць ще з юності", "Довго чекала, але … очікування було того варто", — пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, фіналісти "Євробачення-2025", фінсько-шведський гурт KAJ, який представляє цього року Швецію і має високі шанси на перемогу з піснею Bara bada bastu, станцював під пісню Вєрки Сердючки.
Також Фокус писав про те, що нідерландський рок-гурт Within Temptation випустив документальний фільм The Invisible Force ("Невидима сила"), який розповідає про незламність українського народу в часи війни.