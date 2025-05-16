Jerry Heil вразила дуетом з Within Temptation, переспівавши веснянку (відео)

Українська співачка Jerry Heil вразила дуетом з нідерландським гуртом Within Temptation, який підтримує Україну з початку великої війни. Музиканти представили спільну композицію Sing Like A Siren.

Related video

Відео з піснею зʼявилося в YouTube 16 травня.

Пісня Jerry Heil та Within Temptation

У мережі раніше ходили чутки, що учасниця "Євробачення-2024" готує дует з відомим іноземним гуртом. Тепер стало відомо, з ким саме Jerry Heil співпрацювала.

Українка записала пісню Sing Like A Siren разом з Within Temptation. Jerry Heil з вокалісткою гурту Шарон ден Адель виступили дуетом.

Як повідомили артисти, ця робота не схожа на їхні попередню творчість Within Temptation. Лейтмотивом Sing Like A Siren є українська народна веснянка. У композиції поєднуються рок, класичний вокал та українські народні елементи. Зокрема, звучить українська мова.

Jerry Heil та Шарон ден Адель записали спільну пісню

"Пісня слугує одночасно закликом до дії та дороговказом для заблукалих", – розповіли Within Temptation.

А за словами Jerry Heil, пісня сповнена метафоричних сенсів. Артистки співають про дівчину та воду як окремих героїв, через яких розповідають про єдність людини з природою та внутрішню силу.

"Бурхлива вода уособлює виклики, з якими ми стикаємося на шляху до нашої "безпечної гавані". Але ключовим є розуміння того, що ми не повинні боротися з природою. Як тільки ми бачимо себе її частиною, ми усвідомлюємо, що іноді саме ми створюємо шторм", – розповіла українська знаменитість.

Українці і не тільки високо оцінили нову роботу Jerry Heil з Within Temptation.

"Яна знає що таке відпочинок?) Крута робота", "Одна з улюблених виконавиць ще з юності", "Довго чекала, але … очікування було того варто", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, фіналісти "Євробачення-2025", фінсько-шведський гурт KAJ, який представляє цього року Швецію і має високі шанси на перемогу з піснею Bara bada bastu, станцював під пісню Вєрки Сердючки.

Також Фокус писав про те, що нідерландський рок-гурт Within Temptation випустив документальний фільм The Invisible Force ("Невидима сила"), який розповідає про незламність українського народу в часи війни.