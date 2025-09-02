Продюсер Полякової закликав скасувати відбір на Євробачення-2026: каже, що уже немає сенсу

Михайло Ясинський запропонував організаторам скасувати національний відбір на Євробачення через очевидну перевагу Jerry Heil (Яна Шемаєва). Сама співачка не коментувала, чи братиме участь у конкурсі наступного року.

Продюсер Олі Полякової вважає, що Jerry Heil повністю готова до участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2026. Щоб не витрачати бюджет на проміжні етапи, він у Facebook радить скасувати відбір.

"Очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде цьогоріч скасувати відбір. Потужна компанія участі Jerry Heil у "Євробаченні" вже почалася, і її рівень передбачає, що з ресурсами проблем немає", — заявив продюсер у своєму коментарі.

Допис Михайла Ясинського

Він додав, що співачка реалізує масштабну кампанію, яка включає випуск нових треків та організацію великого концерту в столичному "Палаці спорту".

"Якість, професійність, талант усіх залучених у цьому проєкті — безперечний, і все занадто передбачувано", — додав продюсер.

Ще один шанс

Ясинський вважає, що Jerry Heil має всі шанси не лише виграти внутрішній конкурс, але й гідно представити країну на міжнародній арені. Він нагадав про попередній успіх співачки на європейській сцені та наявність фан-бази за кордоном.

"Треба просто ухвалити рішення, що їде абсолютно гідний і підготовлений виконавець. Ба більше, який сподобався євроаудиторії, його запам'ятали, і він уже має там певну фан-базу", — пояснив він свою позицію.

Ясинський вважає, що Jerry Heil має всі шанси не лише виграти внутрішній конкурс, але й гідно представити країну на міжнародній арені

Альтернативою, на думку Михайла, могла б стати участь інших топових українських артистів: "Якщо "Суспільне" вмовить вийти на сцену Монатіка або Onuka, або Дорофєєву. Так буде чесно".

Офіційної інформації від самої Jerry Heil або від організаторів Нацвідбору поки що не надходило.

Михайло Ясинський

Продюсер і власник компанії Secret Service Entertainment Agency, серед клієнтів якої Алан Бадоєв, Макс Барських, Оля Полякова, Tayanna, Jerry Heil і "Воплі Відоплясова".

