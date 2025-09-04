Українка із США хоче поїхати на Євробачення від України: соцмережі вибухнули обуренням (фото)

Українська співачка Валерія Симулик хоче спробувати себе на Євробаченні-2026. Дівчина зараз живе і будує кар’єру в США, однак каже, що представляти Україну на міжнародному рівні — це її мрія.

Артистка, відома як Valeriya Force, заявила, що планує взяти участь в національному відборі на Євробачення, який стартував 3 вересня. Про це вокалістка сказала у відео, яке опублікувала в TikTok та Instagram.

"З дитинства я мріяла підкорити міжнародну сцену. Ви могли мене знати з виступів на "Україна має талант", "Х-Фактор". Саме тоді я відчула, що таке велика сцена. Після "Х-Фактору" я призупинила свою музичну кар’єру. Але я почала все з нуля знову. І сьогодні мою музику слухають мільйони людей у Європі та Америці. І зараз я хочу зробити наступний крок. Я хочу взяти участь в національному відборі Євробачення-2026. Тому що це моя найбільша мрія — представляти Україну на міжнародному рівні", — наголосила виконавиця.

Валерія Симулик на "Х-Фактор" Фото: YouTube

Як відреагували люди

У коментарях Валерію, зокрема, засудили за те, що вона нібито "згадала про Україну", хоча позиціонує себе як американська співачка з українським корінням. Зокрема, є люди, які до цього відео не знали, що Valeriya Force з України.

"Дивненько, українською заговорила, а під іншими постами всім англійською відповідала", — написала користувачка в TikTok .

Співачка відповіла, що її кар’єра розпочалася за кордоном, а англійська є інтернаціональною мовою, яку знають в Україні.

"Я ніколи не була частиною українського шоу-бізнесу. Після 2014 року я взагалі зникла з телебачення. При цьому я ніколи не випускала російських пісень, як більшість українських артистів того часу. Я завжди хотіла довести, що ми можемо бути на світовій сцені! Я поїхала за своєю мрією ще до війни. Моя мета була — стати першою співачкою з українським корінням, яка отримає Grammy в Америці. Тому я щиро не розумію, чому ви мені пишете подібні речі", — написала артистка у відповідь на коментар.

Валерія Симулик відповіла на коментар Фото: TikTok

Валерія додала, що вона почала свою кар’єру в Лос-Анджелесі у 2022 році і сама пише пісні англійською мовою, випускаючись через американський лейбл.

"Мої документи — американські, і майже всьому, що вмію, я навчилася саме в Америці. Чому ж я не можу вважатися американською співачкою, якщо мої пісні зареєстровані в США? Я — американська співачка, але з українським корінням, і я завжди про це пам’ятаю", — наголосила вокалістка.

Вона анонсувала, що наступна її пісня буде поєднувати американський реп і український народний вокал.

Водночас, крім хейту, артистка отримала безліч підтримки:

"Ви будете перша, за кого я буду там голосувати"

"Українка?! А я слухала і навіть не здогадувалась….буду голосувати за вас!!!";

"Ваууу, бажаю Вам перемоги, давно хотіла, щоб Ви взяли участь у Євробаченні";

"Ти гідна представляти Україну";

"Голос неймовірний, я навіть не сумніваюсь, що ви переможете на Євробаченні".

Хто така Валерія Симулик

Валерія Симулик народилася у Харкові та почала співати ще у шість років. Окрім вокалу, вона займалася танцями, акторською грою, кінним спортом і малюванням.

Перший телевізійний дебют відбувся у другому сезоні шоу "Україна має талант". Згодом Валерія спробувала сили в "Х-Факторі-5", де потрапила до команди Івана Дорна та дійшла до півфіналу, але перед фіналом залишила проєкт.

Певний час артистка зробила паузу у творчості. Сьогодні вона мешкає у США, де продовжує музичну діяльність під сценічним ім’ям Valeriya Force. Найвідомішою роботою співачки стала пісня "I Am A Fire", що увійшла до Топ-100 iTunes у США. Станом на 4 вересня кліп на цей трек зібрав понад 9,8 мільйона переглядів на YouTube.

