Украинка из США хочет поехать на Евровидение от Украины: соцсети взорвались возмущением (фото)

Украинская певица Валерия Симулик хочет попробовать себя на Евровидении-2026. Девушка сейчас живет и строит карьеру в США, однако говорит, что представлять Украину на международном уровне — это ее мечта.

Related video

Артистка, известная как Valeriya Force, заявила, что планирует принять участие в национальном отборе на Евровидение, который стартовал 3 сентября. Об этом вокалистка сказала в видео, которое опубликовала в TikTok и Instagram.

"С детства я мечтала покорить международную сцену. Вы могли меня знать по выступлениям на "Україна має талант", "Х-Фактор". Именно тогда я почувствовала, что такое большая сцена. После "Х-Фактора" я приостановила свою музыкальную карьеру. Но я начала все с нуля снова. И сегодня мою музыку слушают миллионы людей в Европе и Америке. И сейчас я хочу сделать следующий шаг. Я хочу принять участие в национальном отборе Евровидения-2026. Потому что это моя самая большая мечта — представлять Украину на международном уровне", — отметила исполнительница.

Валерия Симулик на "Х-Фактор" Фото: YouTube

Как отреагировали люди

В комментариях Валерию, в частности, осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями. В частности, есть люди, которые до этого видео не знали, что Valeriya Force из Украины.

"Странненько, на украинском заговорила, а под другими постами всем на английском отвечала", — написала пользовательница в TikTok.

Певица ответила, что ее карьера началась за рубежом, а английский является интернациональным языком, который знают в Украине.

"Я никогда не была частью украинского шоу-бизнеса. После 2014 года я вообще исчезла с телевидения. При этом я никогда не выпускала российских песен, как большинство украинских артистов того времени. Я всегда хотела доказать, что мы можем быть на мировой сцене! Я поехала за своей мечтой еще до войны. Моя цель была — стать первой певицей с украинскими корнями, которая получит Grammy в Америке. Поэтому я искренне не понимаю, почему вы мне пишете подобные вещи", — написала артистка в ответ на комментарий.

Валерия Симулик ответила на комментарий Фото: TikTok

Валерия добавила, что она начала свою карьеру в Лос-Анджелесе в 2022 году и сама пишет песни на английском языке, выпускаясь через американский лейбл.

"Мои документы — американские, и почти всему, что умею, я научилась именно в Америке. Почему же я не могу считаться американской певицей, если мои песни зарегистрированы в США? Я — американская певица, но с украинскими корнями, и я всегда об этом помню", — подчеркнула вокалистка.

Она анонсировала, что следующая ее песня будет сочетать американский рэп и украинский народный вокал.

В то же время, кроме хейта, артистка получила множество поддержки:

"Вы будете первой, за кого я буду там голосовать"

"Украинка?! А я слушала и даже не догадывалась....буду голосовать за вас!!!";

"Вауууу, желаю Вам победы, давно хотела, чтобы Вы приняли участие в Евровидении";

"Ты достойна представлять Украину";

"Голос невероятный, я даже не сомневаюсь, что вы победите на Евровидении".

Кто такая Валерия Симулик

Валерия Симулик родилась в Харькове и начала петь еще в шесть лет. Кроме вокала, она занималась танцами, актерской игрой, конным спортом и рисованием.

Первый телевизионный дебют состоялся во втором сезоне шоу "Україна має талант". Впоследствии Валерия попробовала силы в "Х-Факторе-5", где попала в команду Ивана Дорна и дошла до полуфинала, но перед финалом покинула проект.

Некоторое время артистка сделала паузу в творчестве. Сегодня она живет в США, где продолжает музыкальную деятельность под сценическим именем Valeriya Force. Самой известной работой певицы стала песня "I Am A Fire", вошедшая в Топ-100 iTunes в США. По состоянию на 4 сентября клип на этот трек собрал более 9,8 миллиона просмотров на YouTube.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Украине официально объявили о начале национального отбора на Евровидение-2026.

Михаил Ясинский предложил организаторам отменить национальный отбор на Евровидение из-за очевидного преимущества Jerry Heil.

Кроме того, первоклассница спела скандальный хит с Евровидения на линейке и стала звездой сети.