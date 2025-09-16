Іспанія першою з "великої п'ятірки" бойкотує Євробачення, якщо поїде Ізраїль: деталі скандалу

Державний іспанський мовник заявив, що зніме участь у наступному конкурсі у Відні, якщо Ізраїль не буде виключено через війну в Газі.

Іспанія стала черговою країною, яка заявила, що не братиме участі в наступному пісенному конкурсі Євробачення-2026, якщо поїде Ізраїль. Про це пише Guardian.

Іспанія погрожує відмовитися від участі в Євробаченні-2026

Члени правління державного мовника RTVE проголосували більшістю голосів за бойкот конкурсу, якщо Ізраїль буде серед країн, які подадуть учасника наступного року.

Це робить Іспанію першою з "великої п'ятірки" країн Євробачення (ще Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія), хто може відмовитися від участі у 2026 році.

Рішення було прийнято того ж дня, коли комісія ООН з розслідування дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у Газі. Подібні рішення щодо Євробачення вже були прийняті Словенією, Ірландією та Нідерландами.

RTVE заявила: "У липні RTVE звернулася до EBU [Європейського мовного союзу, який проводить Євробачення] з проханням про серйозне та глибоке обговорення участі Ізраїлю в наступному фестивалі Євробачення. Інші країни підтримали прохання Іспанії".

У 2025 році Іспанію представляла співачка Melody

Це рішення не вплине на щорічний конкурс, на якому Іспанія обирає свого учасника на Євробаченні, оскільки цей захід є "фестивалем з власною повністю усталеною репутацією".

Наступний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Відні у травні.

Ісландський суспільний мовник RÚV тим часом заявив, що розглядає свою позицію та "залишає за собою право відмовитися від участі".

У 2025 році Ізраїль представляла співачка Yuval Raphael

Мартін Грін, директор пісенного конкурсу, відреагував так: "Ми розуміємо занепокоєння та глибокі погляди щодо триваючого конфлікту на Близькому Сході. Ми все ще консультуємося з усіма членами EBU, щоб зібрати думки щодо того, як ми керуємо участю та геополітичною напруженістю навколо пісенного конкурсу Євробачення… Кожен член має вирішити, чи хоче він брати участь у конкурсі, і ми поважатимемо будь-яке рішення мовників".

Національний суспільний мовник Ізраїлю Kan уже вирішив, що хоче взяти участь.

