Полякова раскрыла настоящую фамилию старшей дочери: было секретом годами
Украинская певица Оля Полякова раскрыла, какую фамилию на самом деле носит ее старшая дочь Маша, которая живет в США и недавно вышла замуж за иностранца.
20-летняя Маша, несмотря на "бренд" в соцсетях, имеет в паспорте отцовскую фамилию — Буряковская. Об этом ее звездная мама впервые рассказала в шоу "Взрослые девушки".
Настоящая фамилия Маши
Интересно, что в соцсетях и публичном поле девушка известна как Маша Полякова. А в документах она носит фамилию своего отца, украинского бизнесмена Вадима Буряковского.
Во время шоу "Взрослые девочки" Маша Ефросинина и Оля Полякова заговорили о замужестве 20-летней Маши в США. На вопрос, меняла ли девушка фамилию после свадьбы, артистка отметила: "Кто такую фамилию меняет? Тем более, что она Буряковская".
На это Маша Ефросинина удивилась, поскольку публично дочь певицы позиционирует себя как Маша Полякова. На это ее звездная мама развела руками, добавив, что это сценическое имя, а не настоящее.
Кроме Маши, у знаменитости также есть дочь Алиса, которой недавно исполнилось 14 лет. С бизнесменом Вадимом Буряковским артистка состоит в браке более 20 лет.
Тем временем Маша учится в США и занимается музыкой. Летом она вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Оля Полякова заявила о желании принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2026.
- Исполнительница поздравила свою младшую дочь Алису с 14-м днем рождения.
Кроме того, пародист певицы возмутил зрителей своим поведением.