Полякова раскрыла настоящую фамилию старшей дочери: было секретом годами

Украинская певица Оля Полякова раскрыла, какую фамилию на самом деле носит ее старшая дочь Маша, которая живет в США и недавно вышла замуж за иностранца.

20-летняя Маша, несмотря на "бренд" в соцсетях, имеет в паспорте отцовскую фамилию — Буряковская. Об этом ее звездная мама впервые рассказала в шоу "Взрослые девушки".

Настоящая фамилия Маши

Интересно, что в соцсетях и публичном поле девушка известна как Маша Полякова. А в документах она носит фамилию своего отца, украинского бизнесмена Вадима Буряковского.

Во время шоу "Взрослые девочки" Маша Ефросинина и Оля Полякова заговорили о замужестве 20-летней Маши в США. На вопрос, меняла ли девушка фамилию после свадьбы, артистка отметила: "Кто такую фамилию меняет? Тем более, что она Буряковская".

Маша Буряковская с мужем Фото: instagram.com/marypoppers1/

На это Маша Ефросинина удивилась, поскольку публично дочь певицы позиционирует себя как Маша Полякова. На это ее звездная мама развела руками, добавив, что это сценическое имя, а не настоящее.

Відео дня

Дочь Оли Поляковой Фото: instagram.com/marypoppers1/

Кроме Маши, у знаменитости также есть дочь Алиса, которой недавно исполнилось 14 лет. С бизнесменом Вадимом Буряковским артистка состоит в браке более 20 лет.

Тем временем Маша учится в США и занимается музыкой. Летом она вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, пародист певицы возмутил зрителей своим поведением.