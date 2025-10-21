Поляковій відповіли організатори Нацвідбору: вона була в РФ у 2015 році (фото)

Організатори Нацвідбору на Євробачення публічно відповіли на звернення співачки Олі Полякової, яка закликала змінити правила конкурсу. Вони не допустять артистку до участі, попри її прохання.

Правила Національного відбору не можуть бути змінені після його початку. А розпочався він 3 вересня 2025 року. Про це йдеться в заяві Суспільного.

"Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у Пісенному конкурсі Євробачення", — зазначили представники Суспільного.

Цікаво, що Полякова не уточнила, яке правило просить змінити. Майже одразу в публічному просторі зʼявилася інформація, що мова про пункт, що учасники та учасниці Нацвідбору не мали виступати на тимчасово окупованих територіях України чи в РФ після 15 березня 2014 року, а також у Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Полякова востаннє виступала в Росії 23 травня 2015 року. Тоді вона стала ведучою премії RU.TV і вийшла на сцену в кокошнику із зображенням тризуба. Захід вона вела разом з Басковим, який активно підтримує війну РФ проти України.

Полякова та Басков вели премію RU.TV у 2015 році Фото: YouTube

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною — її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", — йдеться в заяві.

Полякова хоче на Євробачення

16 жовтня в Instagram співачки зʼявився загадковий допис. У ньому Полякова оголосила, що цьогоріч подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Але для цього потрібно змінити правила конкурсу. Вона публічно звернулася до Суспільного з проханням це зробити.

Ба більше, виконавиця прямо почала погрожувати судом та впевнена, що виграє його.

"Я виграю цей суд. Це правило порушує Конституцію про рівні права для громадян України", — сказала артистка.

