"Заработал достаточно денег": Притула заявил, что больше никогда не вернется на телевидение

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула заявил, что с телевизионной карьерой покончено навсегда. По его словам, он планировал уйти с телевидения еще до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Общественный деятель во время выступления на XIV Форуме гражданского общества "выСтоим" сообщил, что окончательно завершил телевизионную карьеру. По словам шоумена, достигнув успеха, стоит сделать шаг назад и дать дорогу тем, кто еще прокладывает свой путь, пишет Национальный союз журналистов Украины.

Притула не вернется на телевидение

В разговоре журналисткой Леной Чичениной Притула объяснил, что уйти с телевидения он планировал еще до большой войны.

"Я планировал закончить свою телевизионную карьеру в 22 году. Летом я не знал, что будет большая война, я понимал, что в 22-м я "повешу бутсы на гвоздь", отложу микрофон и буду заниматься чем-то другим. Я хотел отработать еще один сезон "Кто сверху" и летом 22-го мы должны были снять легендарный проект "Форт Буаяр". После этого можно было уйти. Но пришла война и решила все вместо меня", — признается Сергей.

Шоумен добавил, что не видит себя больше в телевизионном или развлекательном контенте: "Я не вернусь на телевидение, в развлекательный контент — тем более. Не хочу этого делать, потому что все что хотел там для себя получить и себе доказать, — я это сделал".

По его словам Притулы, когда достиг значительного успеха, стоит сделать шаг назад.

"Когда у тебя дома стоит несколько статуэток "Телетриумф" как лучшего телеведущего страны, когда ты заработал достаточно денег, чтобы не переживать за образование своих детей, и являешься человеком, которому на улице уже говорят: "Мы росли на ваших программах", стоит отойти. Стоит дать дорогу тем, кто еще должен прокладывать свой путь", — говорит волонтер.

Сергей Притула Фото: Сергей Притула/Facebook

Сергей Притула: карьера на телевидении

На протяжении многих лет Сергей Притула работал на украинском телевидении во многих форматах — от утреннего шоу до игровых, развлекательных и музыкальных проектов:

С 2008 года — ведущий утреннего шоу "Подъем" на Новом канале;

Автор и соавтор юмористического формата "Файна Юкрайна", скетч-шоу с элементами народного юмора;

Юмористический проект "Варьяты Шоу";

Еще одним крупным проектом было шоу/игра "Кто сверху?";

Впоследствии — ведущий Национального отбора на Евровидение.

Сергей Притула и Леся Никитюк вели шоу "Кто сверху?" Фото: Instagram lesia_nikituk

