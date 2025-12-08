"Заробив достатньо грошей": Притула заявив, що більше ніколи не повернеться на телебачення

Український волонтер та колишній телеведучий Cергій Притула заявив, що з телевізійною кар'єрою покінчено назавжди. З його слів, він планував піти з телебачення ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Громадський діяч під час виступу на XIV Форумі громадянського суспільства "виСтоїмо" повідомив, що остаточно завершив телевізійну кар’єру. За словами шоумена, досягнувши успіху, варто зробити крок назад і дати дорогу тим, хто ще прокладає свій шлях, пише Національна спілка журналістів України.

Притула не повернеться на телебачення

У розмові журналісткою Лєною Чиченіною Притула пояснив, що піти з телебачення він планував ще до великої війни.

"Я планував закінчити свою телевізійну кар’єру в 22 році. Влітку я не знав, що буде велика війна, я розумів, що в 22-ому я "почіплю бутси на гвіздок", відкладу мікрофон і буду займатися чимось іншим. Я хотів відпрацювати ще один сезон "Хто зверху" і влітку 22-го ми мали зняти легендарний проєкт "Форт Буаяр". Після цього можна було піти. Але прийшла війна і вирішила все замість мене", — зізнається Сергій.

Шоумен додав, що не бачить себе більше в телевізійному чи розважальному контенті: "Я не повернуся на телебачення, в розважальний контент — тим більше. Не хочу цього робити, тому що все що хотів там для себе здобути і собі довести, — я це зробив".

За його Притули, коли досягнув значного успіху, варто зробити крок назад.

"Коли в тебе вдома стоїть кілька статуєток "Телетріумф" як кращого телеведучого країни, коли ти заробив достатньо грошей, щоб не переживати за освіту своїх дітей, і є людиною, якій на вулиці вже кажуть: "Ми росли на ваших програмах", варто відійти. Варто дати дорогу тим, хто ще має торувати свій шлях", — каже волонтер.

Сергій Притула Фото: Сергей Притула/Facebook

Сергій Притула: карʼєра на телебаченні

Протягом багатьох років Сергій Притула працював на українському телебаченні у багатьох форматах — від ранкового шоу до ігрових, розважальних і музичних проєктів:

З 2008 року — ведучий ранкового шоу "Підйом" на Новому каналі;

Автор і співавтор гумористичного формату "Файна Юкрайна", скетч-шоу з елементами народного гумору;

Гумористичний проєкт "Варʼяти Шоу";

Ще одним великим проєктом було шоу/гра "Хто зверху?";

Згодом — ведучий Національного відбору на Євробачення.

Сергій Притула та Леся Нікітюк вели шоу "Хто зверху?" Фото: Instagram lesia_nikituk

