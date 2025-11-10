Сергій Притула висловився про чоловіка Єфросиніної, якого називають "ряженим" у війську

Український волонтер Сергій Притула розповів, чим насправді займається на фронті чоловік Маші Єфросиніної — військовий Тимур Хромаєв.

Виявилося, що чоловік долучений до створення важливої військової системи, яка наразі масштабується та допомагає захищати українське небо від російських повітряних цілей. Про це Притула розповів у подкасті "Гуртом та вщент".

Що робить чоловік Маші Єфросиніної на війні

"Я забув написати твоєму чоловікові і подякувати йому за дещо. А хто, може, не в курсі, Марійки чоловік — Тимур, на війні з початку повномасштабного вторгнення. Хоча, звичайно, в суспільстві багато хто може казати: "Та блін, що він там воює, та він певне "ряжений" і так далі", — сказав Притула.

Зокрема, колишній шоумен наголосив, що Тимур Хромаєв безпосередньо долучений до розробки складної технічної системи в межах проєкту фонду Сергія Притули "антишахед".

"Чоловік Марійки був долучений до розробки однієї ну дуже крутої системи, яка зараз масштабується. І спеціалісти нашого фонду нещодавно на одному з напрямків мали зустріч з великим представництвом військових з різних родів військ", — сказав волонтер.

Ексведучий додав, що саме чоловік Єфросиніної допоміг просунути проєкт: "І тут Тимур Хромаєв встає, каже: "Ну, ці тіпи знають, що роблять, а ми з ними працюємо". І, коротше, "окнув, верифікнув" — і тепер у нас ця історія краще просувається. Тому передай чоловікові велику подяку".

На що сама Єфросиніна зізналася, що чутки про "фейкову" службу чоловіка для неї особливо болісні: "Обговорення служби мого чоловіка в контексті того, що він "не воює" ранить мене набагато більше, ніж хейт у мій бік".

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Де служить чоловік Маші Єфросиніної

Тимур Хромаєв долучився до лав української армії у 2022 році. За словами дружини, він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Хромаєв став командиром роти. Він займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

"Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна — це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко", — казала Марія.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв із сином Фото: Instagram mashaefrosinina

