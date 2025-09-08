"Тимура не вистачає": Єфросиніна зізналася, як їздить до чоловіка-військового (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розкрила подробиці своїх стосунків з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим. За словами знаменитості, їхньому сину Сашку не вистачає батька.

Єфросиніна в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" розповіла, що бачить Хромаєва нечасто, але ці зустрічі особливі. Ба більше, ведуча зізналася, що інколи їздить до чоловіка на передову, проте не може там нічого знімати з міркувань безпеки.

"В останні пів року, коли приїздить на два-три дні, то став готувати мені сніданки. Такого не було. А зараз я встаю й у мене дуже красивий сніданок: він все викладає. Я їжджу до нього, але в цілях безпеки не можу записувати жодних відео. Плюс, треба багато дозволів", — сказала зірка екрану.

До того ж, за рахунок тривалої розлуки з батьком їхньому сину Сашку, який пішов до 5-го класу, бракує самостійності.

Маша Єфросиніна із сином Фото: Instagram

"Чоловік служить і він не так бере участь, як би мені того хотілося. Ми переважно із Сашком проводимо час удвох. Ми така банда-команда, де ми самі домовляємося, самі сваримося, самі приймаємо рішення, самі налаштовуємося, самі ховаємося в укритті та проходимо багато психологічних випробувань. Звісно, Тимура не вистачає. Він на зв'язку, він постійно намагається його дисциплінувати, але на дистанції це дуже важко", — зізналася Марія Єфросиніна.

Зіркова мама вважає, що п'ятий клас даватиметься її дитині непросто через брак самостійності. Телеведуча постійно боїться за свою дитину, вони постійно разом ходять до укриття під час тривог.

Де служить чоловік Маші Єфросиніної

Тимур Хромаєв долучився до Сил оборони у 2022 році. За словами дружини, він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Хромаєв уже став командиром роти. Він займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

"Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна — це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко", — казала телеведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

