Уперше за роки: чоловік Маші Єфросиніної проігнорував її день народження (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначила 46-й день народження в Парижі з двома дітьми — Наною та Олександром.

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Святковими кадрами зі столиці Франції зірка екрану поділилася в Instagram.

"Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла", — написала іменинниця.

Для святкування Єфросиніна вбралася у бронзову сукню максі української дизайнерки Діани Ставніцер.

Маша Єфросиніна в Парижі з дітьми Фото: Instagram mashaefrosinina

Втім, разом з родиною не було чоловіка телеведучої Тимура Хромаєва, який служить в українській армії.

"Ми пропустили цікавеньку деталь: на День народженні Єфросиніної не було її чоловіка… Звісно можна сказати, що при виконанні, але…" — написав блогер Богдан Беспалов.

Хромаєв загалом проігнорував публічно день народження коханої, хоча раніше щороку публікував на своїй сторінці в Instagram пости, присвячені дню народження Єфросиніної.

Тим часом сама телеведуча, дякуючи рідним, ЗСУ, не згадала про чоловіка, а лише показала подарунок від сина — букет півоній.

Чоловік Маші Єфросиніної в ЗСУ

Тимур Хромаєв долучився до українського війська у 2022 році. Здебільшого він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Хромаєв займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала його дружина.

"Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна – це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко. Я жінка тактильна, люблю ласку, увагу, і Тимур завжди мені їх давав. Уже 2,5 роки, коли засинаю, рефлекторно приймаю позу, до якої звикло моє тіло, коли Тимур був поруч. Сплю в його футболках, перекладаю його речі", — говорила знаменитість.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Єфросиніна та Хромаєв одружилися у 2003 році. Першою народилася донька Нана, якій наразі 20 років. Другою дитиною подружжя став син Олександр, який зʼявився на світ у 2014 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Маша Єфросиніна зізналася, чому вирішила повернутися з-за кордону в Україну попри те, що тут досі йде війна.