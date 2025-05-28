Уперше за роки: чоловік Маші Єфросиніної проігнорував її день народження (фото)
Українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначила 46-й день народження в Парижі з двома дітьми — Наною та Олександром.
Святковими кадрами зі столиці Франції зірка екрану поділилася в Instagram.
"Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла", — написала іменинниця.
Для святкування Єфросиніна вбралася у бронзову сукню максі української дизайнерки Діани Ставніцер.
Втім, разом з родиною не було чоловіка телеведучої Тимура Хромаєва, який служить в українській армії.
"Ми пропустили цікавеньку деталь: на День народженні Єфросиніної не було її чоловіка… Звісно можна сказати, що при виконанні, але…" — написав блогер Богдан Беспалов.
Хромаєв загалом проігнорував публічно день народження коханої, хоча раніше щороку публікував на своїй сторінці в Instagram пости, присвячені дню народження Єфросиніної.
Тим часом сама телеведуча, дякуючи рідним, ЗСУ, не згадала про чоловіка, а лише показала подарунок від сина — букет півоній.
Чоловік Маші Єфросиніної в ЗСУ
Тимур Хромаєв долучився до українського війська у 2022 році. Здебільшого він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Хромаєв займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала його дружина.
"Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна – це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко. Я жінка тактильна, люблю ласку, увагу, і Тимур завжди мені їх давав. Уже 2,5 роки, коли засинаю, рефлекторно приймаю позу, до якої звикло моє тіло, коли Тимур був поруч. Сплю в його футболках, перекладаю його речі", — говорила знаменитість.
Єфросиніна та Хромаєв одружилися у 2003 році. Першою народилася донька Нана, якій наразі 20 років. Другою дитиною подружжя став син Олександр, який зʼявився на світ у 2014 році.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Маша Єфросиніна зізналася, що її у 18 років домагався режисер її першого телевізійного шоу. Згодом виявилося, що мова про В'ячеслава Матвєєва.
- Телеведуча Маша Єфросиніна публічно зізналася, що була ініціаторкою поставити проєкт "Дорослі дівчата"з Олею Поляковою на паузу.
Крім того, Маша Єфросиніна зізналася, чому вирішила повернутися з-за кордону в Україну попри те, що тут досі йде війна.