"Давно мріяла": Маша Єфросиніна стала білявкою (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна кардинально змінила образ, ставши білявкою.

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Про це зірка екрану повідомила в Instagram 28 березня, показавшись в новому амплуа.

"Давно мріяла стати блондинкою…" — написала Єфросиніна.

Телеведуча зізналася, що її улюблений фільм — "Малена" з Монікою Беллуччі, а одна з найвідоміших ролей італійки сильно вражала Єфросиніну в різні роки її життя.

"Хто бачив, той розуміє, про що я. Неймовірно сексуальна, красива, глибока Моніка грає жінку, яка під тиском страшних реалій військової доби проходить трагічну особисту трансформацію. Режисер Джозеппе Торнаторе вирішив підсилити передачу трансформації і зовнішнім виглядом героїні — вона стає білявкою", — зазначила телеведуча.

Маша Єфросиніна

На фото Маша Єфросиніна позувала в новому образі перед дзеркалом. Волосся вона уклала легкими хвилями. Втім, виявилося, що це була лише перука.

"Кожній з нас, дівчата, вистачає приводів для трансформацій в ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся. Для цього є перуки" — написала вона.

Єфросиніна додала, що експеримент їй сподобався і це вартувало того, щоб зрозуміти, що "всередині вона брюнетка".

У коментарях зірку екрану засипали компліментами. Зокрема, новим образом Єфросиніної захопився актор Тарас Цимбалюк, акторка Олена Кравець, співачка Юлія Саніна та інші.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна на початку 2025 року зізналася, що на початку карʼєри її домагався режисер, та назвала його імʼя.

Також Фокус писав про одкровення Маші Єфросиніної щодо її розлуки з чоловіком-військовим.